Рейтинг@Mail.ru
Администрация Трампа обновила хронологию истории Белого дома - РИА Новости, 23.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:39 23.10.2025
https://ria.ru/20251023/ssha-2050223882.html
Администрация Трампа обновила хронологию истории Белого дома
Администрация Трампа обновила хронологию истории Белого дома - РИА Новости, 23.10.2025
Администрация Трампа обновила хронологию истории Белого дома
Администрация президента США Дональда Трампа добавила на сайт Белого дома официальную хронологию истории резиденции американских лидеров, включив туда ряд... РИА Новости, 23.10.2025
2025-10-23T22:39:00+03:00
2025-10-23T22:39:00+03:00
в мире
сша
россия
дональд трамп
билл клинтон
моника левински
братья-мусульмане
https://cdnn21.img.ria.ru/images/100482/92/1004829209_0:0:2600:1464_1920x0_80_0_0_b076625fd72c41d473f6494194dabd52.jpg
https://ria.ru/20250603/tramp-2020582405.html
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/100482/92/1004829209_174:0:2485:1733_1920x0_80_0_0_be10cf372c5067786aa7f56d9d49f4aa.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, россия, дональд трамп, билл клинтон, моника левински, братья-мусульмане
В мире, США, Россия, Дональд Трамп, Билл Клинтон, Моника Левински, Братья-мусульмане
Администрация Трампа обновила хронологию истории Белого дома

В хронологию истории Белого дома внесли скандал с кокаином при Байдене

© Fotolia / Andrea IzzottiЗдание Белого дома в Вашингтоне
Здание Белого дома в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 23.10.2025
© Fotolia / Andrea Izzotti
Здание Белого дома в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВАШИНГТОН, 23 окт - РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа добавила на сайт Белого дома официальную хронологию истории резиденции американских лидеров, включив туда ряд скандалов, связанных с президентами от Демократической партии.
Новый раздел включает в себя историю Белого дома, начиная с 1791 года до начала процесса строительства бального зала на месте восточного крыла, начавшегося в сентябре.
Помимо перечисления различных архитектурных элементов, добавленных в те или иные периоды, в новой хронологии также упоминаются сексуальный скандал Билла Клинтона со стажеркой Белого дома Моникой Левински, визит делегации исламистской организации "Братья-мусульмане"* во время президентского срока Барака Обамы, а так же инцидент с обнаружением кокаина в Белом доме при Джо Байдене.
Новая хронология появилась на сайте на фоне упреков со стороны членов Демократической партии в адрес Трампа из-за процесса строительства бального зала в Белом доме, включая обвинения в коррупции, а также нанесении ущерба облику всего ансамбля президентской резиденции.
В Белом доме по требованию Трампа активно идут работы по обновлению отделки, добавлению новых элементов. Президент ранее объявлял, что рядом с резиденцией будет построен бальный зал за 200 миллионов долларов.
* запрещенная в РФ террористическая организация
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 03.06.2025
В Белом доме без объяснения причин обновили портрет Трампа
3 июня, 04:42
 
В миреСШАРоссияДональд ТрампБилл КлинтонМоника ЛевинскиБратья-мусульмане
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала