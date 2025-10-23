Администрация Трампа обновила хронологию истории Белого дома

ВАШИНГТОН, 23 окт - РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа добавила на сайт Белого дома официальную хронологию истории резиденции американских лидеров, включив туда ряд скандалов, связанных с президентами от Демократической партии.
Новый раздел включает в себя историю Белого дома, начиная с 1791 года до начала процесса строительства бального зала на месте восточного крыла, начавшегося в сентябре.
Помимо перечисления различных архитектурных элементов, добавленных в те или иные периоды, в новой хронологии также упоминаются сексуальный скандал Билла Клинтона со стажеркой Белого дома Моникой Левински, визит делегации исламистской организации "Братья-мусульмане"* во время президентского срока Барака Обамы, а так же инцидент с обнаружением кокаина в Белом доме при Джо Байдене.
Новая хронология появилась на сайте на фоне упреков со стороны членов Демократической партии в адрес Трампа из-за процесса строительства бального зала в Белом доме, включая обвинения в коррупции, а также нанесении ущерба облику всего ансамбля президентской резиденции.
В Белом доме по требованию Трампа активно идут работы по обновлению отделки, добавлению новых элементов. Президент ранее объявлял, что рядом с резиденцией будет построен бальный зал за 200 миллионов долларов.
* запрещенная в РФ террористическая организация
* запрещенная в РФ террористическая организация