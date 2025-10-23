Администрация Трампа обновила хронологию истории Белого дома

ВАШИНГТОН, 23 окт - РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа добавила на сайт Белого дома официальную хронологию истории резиденции американских лидеров, включив туда ряд скандалов, связанных с президентами от Демократической партии.

Новый раздел включает в себя историю Белого дома, начиная с 1791 года до начала процесса строительства бального зала на месте восточного крыла, начавшегося в сентябре.