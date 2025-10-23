Рейтинг@Mail.ru
Шатдаун угрожает выплатам диспетчерам, заявил министр транспорта США
18:00 23.10.2025
Шатдаун угрожает выплатам диспетчерам, заявил министр транспорта США
2025
Шатдаун угрожает выплатам диспетчерам, заявил министр транспорта США

Министр транспорта США Даффи: шатдаун угрожает выплатам авиадиспетчерам

© AP Photo / Rick BowmerСамолет авиакомпании Delta Airlines
Самолет авиакомпании Delta Airlines - РИА Новости, 1920, 23.10.2025
© AP Photo / Rick Bowmer
Самолет авиакомпании Delta Airlines. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 23 окт – РИА Новости. Министр транспорта США Шон Даффи заявил, что продолжающийся шатдаун американского правительства угрожает выплатам диспетчерам и может привести к сбоям в авиаперевозках по всей стране.
"Мы платим авиадиспетчерам во время их обучения, и эти деньги для них жизненно важны. Когда выплаты прекращаются, это вызывает сбои не только сейчас, но и в последующие месяцы и годы", — сказал Даффи, подчеркнув, что правительству необходимо возобновить работу в срочном порядке.
Он добавил, что из-за шатдауна министерство не может гарантировать своевременность рейсов.
"Я не могу обещать, что ваш рейс вылетит вовремя или не будет отменён — всё зависит от того, смогут ли наши авиадиспетчеры выходить на работу", — отметил министр.
По словам Даффи, решение проблемы возможно лишь после восстановления финансирования и переговоров в конгрессе.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 23.10.2025
Трамп побил рекорд по общей продолжительности шатдаунов
