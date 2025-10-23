https://ria.ru/20251023/ssha-2050220330.html
Шатдаун угрожает выплатам диспетчерам, заявил министр транспорта США
Шатдаун угрожает выплатам диспетчерам, заявил министр транспорта США - РИА Новости, 23.10.2025
Шатдаун угрожает выплатам диспетчерам, заявил министр транспорта США
Министр транспорта США Шон Даффи заявил, что продолжающийся шатдаун американского правительства угрожает выплатам диспетчерам и может привести к сбоям в... РИА Новости, 23.10.2025
2025-10-23T18:00:00+03:00
2025-10-23T18:00:00+03:00
2025-10-23T22:02:00+03:00
в мире
сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/1d/1756806315_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_33eb46cd54a03ca877b26c5b3f5f8bf9.jpg
https://ria.ru/20251023/tramp-2050114679.html
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/1d/1756806315_97:0:2828:2048_1920x0_80_0_0_2c1a72ef266c93cec75e0b7e7e191637.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша
Шатдаун угрожает выплатам диспетчерам, заявил министр транспорта США
Министр транспорта США Даффи: шатдаун угрожает выплатам авиадиспетчерам
ВАШИНГТОН, 23 окт – РИА Новости. Министр транспорта США Шон Даффи заявил, что продолжающийся шатдаун американского правительства угрожает выплатам диспетчерам и может привести к сбоям в авиаперевозках по всей стране.
"Мы платим авиадиспетчерам во время их обучения, и эти деньги для них жизненно важны. Когда выплаты прекращаются, это вызывает сбои не только сейчас, но и в последующие месяцы и годы", — сказал Даффи, подчеркнув, что правительству необходимо возобновить работу в срочном порядке.
Он добавил, что из-за шатдауна министерство не может гарантировать своевременность рейсов.
"Я не могу обещать, что ваш рейс вылетит вовремя или не будет отменён — всё зависит от того, смогут ли наши авиадиспетчеры выходить на работу", — отметил министр.
По словам Даффи, решение проблемы возможно лишь после восстановления финансирования и переговоров в конгрессе.