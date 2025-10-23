https://ria.ru/20251023/ssha-2050211337.html
США не отказываются от планов провести встречу Трампа и Путина
США не отказываются от планов провести встречу Трампа и Путина - РИА Новости, 23.10.2025
США не отказываются от планов провести встречу Трампа и Путина
США не отказываются от планов провести встречу Дональда Трампа с Владимиром Путиным, заявила официальный представитель Белого дома Каролин Левитт. РИА Новости, 23.10.2025
2025-10-23T21:01:00+03:00
2025-10-23T21:01:00+03:00
2025-10-23T21:37:00+03:00
в мире
сша
дональд трамп
владимир путин
специальная военная операция на украине
украина
санкции
санкции в отношении россии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155600/72/1556007211_0:9:2874:1626_1920x0_80_0_0_aa3236d1824a3ed8eaac39607a15f585.jpg
https://ria.ru/20251023/budapesht-2049993642.html
https://ria.ru/20251023/tramp-2049946223.html
https://ria.ru/20251023/rossiya-2050147970.html
сша
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155600/72/1556007211_78:0:2807:2047_1920x0_80_0_0_854bf624cc9a23190a0cc675b22a4237.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, дональд трамп, владимир путин, украина, санкции, санкции в отношении россии, встреча путина и трампа в будапеште
В мире, США, Дональд Трамп, Владимир Путин, Специальная военная операция на Украине, Украина, Санкции, Санкции в отношении России, Встреча Путина и Трампа в Будапеште
США не отказываются от планов провести встречу Трампа и Путина
Администрация Трампа надеется, что его встреча с Путиным когда-нибудь состоится
ВАШИНГТОН, 23 окт — РИА Новости. США не отказываются от планов провести встречу Дональда Трампа с Владимиром Путиным, заявила официальный представитель Белого дома Каролин Левитт.
"Встреча между двумя лидерами не снимается с повестки. Президент и вся администрация надеются, что она когда-нибудь может произойти. Но мы должны быть уверены в ее положительном результате и в том, что время президента будет потрачено с пользой", — сказала она.
По ее словам, Трамп
"не видит заинтересованности" России
в достижении мирного соглашения по Украине
, при этом его недовольство темпами урегулирования распространяется на обе стороны конфликта.
Говоря о новых санкциях США
против России, Левитт заявила, что "настал момент" их ввести. Вашингтон рассчитывает, что введенные ограничения нанесут "значительный вред" Москве
, добавила она.
«
"Если вы видели, что это за санкции, они очень тяжелые", — сказала она в ответ на вопрос журналистов об ожидаемых последствиях рестрикций.
Накануне США анонсировали новый пакет антироссийских санкций, в рамках него были введены меры против "Роснефти", "Лукойла" и их дочерних компаний. Кроме того, Трамп заявил, что отменил встречу с Путиным.
Ранее в четверг российский лидер, отвечая на вопросы журналистов, назвал новые ограничения недружественным актом, который не укрепляет российско-американские отношения. Он заверил, что ограничения существенно не скажутся на экономическом положении: определенные потери будут, но российская энергетика чувствует себя уверенно. Президент отметил, что Россия как уважающая себя страна не собирается принимать решения под давлением.
Отвечая на вопрос журналистов об отмене двусторонней встречи, Путин
предположил, что Трамп имел в виду ее перенос. Он добавил, что в телефонном разговоре с американским коллегой тот сам предложил организовать саммит в Будапеште
. По словам российского лидера, было бы ошибкой подойти к мероприятию без подготовки.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков
ранее отмечал, что организовать саммит будет непросто, но у российской стороны рабочее настроение. О подготовке к встрече и готовности ее принять также сообщала венгерская сторона.