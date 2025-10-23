Рейтинг@Mail.ru
США не отказываются от планов провести встречу Трампа и Путина - РИА Новости, 23.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:01 23.10.2025 (обновлено: 21:37 23.10.2025)
https://ria.ru/20251023/ssha-2050211337.html
США не отказываются от планов провести встречу Трампа и Путина
США не отказываются от планов провести встречу Трампа и Путина - РИА Новости, 23.10.2025
США не отказываются от планов провести встречу Трампа и Путина
США не отказываются от планов провести встречу Дональда Трампа с Владимиром Путиным, заявила официальный представитель Белого дома Каролин Левитт. РИА Новости, 23.10.2025
2025-10-23T21:01:00+03:00
2025-10-23T21:37:00+03:00
в мире
сша
дональд трамп
владимир путин
специальная военная операция на украине
украина
санкции
санкции в отношении россии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155600/72/1556007211_0:9:2874:1626_1920x0_80_0_0_aa3236d1824a3ed8eaac39607a15f585.jpg
https://ria.ru/20251023/budapesht-2049993642.html
https://ria.ru/20251023/tramp-2049946223.html
https://ria.ru/20251023/rossiya-2050147970.html
сша
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155600/72/1556007211_78:0:2807:2047_1920x0_80_0_0_854bf624cc9a23190a0cc675b22a4237.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, дональд трамп, владимир путин, украина, санкции, санкции в отношении россии, встреча путина и трампа в будапеште
В мире, США, Дональд Трамп, Владимир Путин, Специальная военная операция на Украине, Украина, Санкции, Санкции в отношении России, Встреча Путина и Трампа в Будапеште
США не отказываются от планов провести встречу Трампа и Путина

Администрация Трампа надеется, что его встреча с Путиным когда-нибудь состоится

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкВладимир Путин и Дональд Трамп
Владимир Путин и Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 23.10.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Владимир Путин и Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВАШИНГТОН, 23 окт — РИА Новости. США не отказываются от планов провести встречу Дональда Трампа с Владимиром Путиным, заявила официальный представитель Белого дома Каролин Левитт.
"Встреча между двумя лидерами не снимается с повестки. Президент и вся администрация надеются, что она когда-нибудь может произойти. Но мы должны быть уверены в ее положительном результате и в том, что время президента будет потрачено с пользой", — сказала она.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 23.10.2025
До лучших времен. Что принес России несостоявшийся Будапешт-25
Вчера, 09:27
По ее словам, Трамп "не видит заинтересованности" России в достижении мирного соглашения по Украине, при этом его недовольство темпами урегулирования распространяется на обе стороны конфликта.
Говоря о новых санкциях США против России, Левитт заявила, что "настал момент" их ввести. Вашингтон рассчитывает, что введенные ограничения нанесут "значительный вред" Москве, добавила она.
«

"Если вы видели, что это за санкции, они очень тяжелые", — сказала она в ответ на вопрос журналистов об ожидаемых последствиях рестрикций.

Накануне США анонсировали новый пакет антироссийских санкций, в рамках него были введены меры против "Роснефти", "Лукойла" и их дочерних компаний. Кроме того, Трамп заявил, что отменил встречу с Путиным.

Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 23.10.2025
Накат, ромашка, блеф: не нужно путать тактику Трампа с его стратегией
Вчера, 08:00
Ранее в четверг российский лидер, отвечая на вопросы журналистов, назвал новые ограничения недружественным актом, который не укрепляет российско-американские отношения. Он заверил, что ограничения существенно не скажутся на экономическом положении: определенные потери будут, но российская энергетика чувствует себя уверенно. Президент отметил, что Россия как уважающая себя страна не собирается принимать решения под давлением.
Отвечая на вопрос журналистов об отмене двусторонней встречи, Путин предположил, что Трамп имел в виду ее перенос. Он добавил, что в телефонном разговоре с американским коллегой тот сам предложил организовать саммит в Будапеште. По словам российского лидера, было бы ошибкой подойти к мероприятию без подготовки.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее отмечал, что организовать саммит будет непросто, но у российской стороны рабочее настроение. О подготовке к встрече и готовности ее принять также сообщала венгерская сторона.
Флаги России и США - РИА Новости, 1920, 23.10.2025
В США выступили с предупреждением из-за шага против России
Вчера, 17:34
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАДональд ТрампВладимир ПутинУкраинаСанкцииСанкции в отношении РоссииВстреча Путина и Трампа в Будапеште
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала