Рейтинг@Mail.ru
Сотни тысяч федеральных служащих в США не получат зарплату из-за шатдауна - РИА Новости, 23.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:50 23.10.2025
https://ria.ru/20251023/ssha-2050209343.html
Сотни тысяч федеральных служащих в США не получат зарплату из-за шатдауна
Сотни тысяч федеральных служащих в США не получат зарплату из-за шатдауна - РИА Новости, 23.10.2025
Сотни тысяч федеральных служащих в США не получат зарплату из-за шатдауна
Белый дом заявил, что шатдаун федерального правительства, продолжающийся уже 23-й день, привёл к тому, что более 500 тысяч федеральных служащих в США в пятницу... РИА Новости, 23.10.2025
2025-10-23T20:50:00+03:00
2025-10-23T20:50:00+03:00
в мире
сша
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0e/1946001308_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_7cc0d84dc6b4c20efad6d9fbd1c16bf2.jpg
https://ria.ru/20251003/zarplata-2046277557.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0e/1946001308_66:0:2797:2048_1920x0_80_0_0_f8ec19df2bb45e0ac1c2b7bfa03b75b0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, дональд трамп
В мире, США, Дональд Трамп
Сотни тысяч федеральных служащих в США не получат зарплату из-за шатдауна

Свыше 500 тыс федеральных служащих в США не получат зарплату из-за шатдауна

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteБелый дом в Вашингтоне
Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 23.10.2025
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Белый дом в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВАШИНГТОН, 23 окт – РИА Новости. Белый дом заявил, что шатдаун федерального правительства, продолжающийся уже 23-й день, привёл к тому, что более 500 тысяч федеральных служащих в США в пятницу не получат зарплату.
"Мы уже 23 дня живём при шатдауне, устроенном демократами. Сенаторы-демократы 12 раз голосовали за то, чтобы оставить правительство закрытым. Невинные американцы страдают каждый день. Более 500 тысяч гражданских федеральных работников завтра не получат зарплату", — заявила на брифинге в четверг пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.
В администрации подчеркнули, что затяжное закрытие правительства уже сказывается на военных, приёмных семьях и других категориях граждан, а также призвали Сенат "немедленно разблокировать финансирование и прекратить страдания американцев".
Шатдаун, начавшийся 1 октября, стал вторым по длительности в истории США, уступая лишь 35-дневному закрытию при президенте Дональде Трампе в 2018–2019 годах.
Здание Белого дома в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 03.10.2025
В Белом доме рассказали, как шатдаун повлиял на военных
3 октября, 20:25
 
В миреСШАДональд Трамп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала