Сотни тысяч федеральных служащих в США не получат зарплату из-за шатдауна

ВАШИНГТОН, 23 окт – РИА Новости. Белый дом заявил, что шатдаун федерального правительства, продолжающийся уже 23-й день, привёл к тому, что более 500 тысяч федеральных служащих в США в пятницу не получат зарплату.

"Мы уже 23 дня живём при шатдауне, устроенном демократами. Сенаторы-демократы 12 раз голосовали за то, чтобы оставить правительство закрытым. Невинные американцы страдают каждый день. Более 500 тысяч гражданских федеральных работников завтра не получат зарплату", — заявила на брифинге в четверг пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.

В администрации подчеркнули, что затяжное закрытие правительства уже сказывается на военных, приёмных семьях и других категориях граждан, а также призвали Сенат "немедленно разблокировать финансирование и прекратить страдания американцев".