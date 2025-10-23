Рейтинг@Mail.ru
Путин сообщил новые детали разговора с Трампом - РИА Новости, 23.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:03 23.10.2025
https://ria.ru/20251023/ssha-2050188099.html
Путин сообщил новые детали разговора с Трампом
Путин сообщил новые детали разговора с Трампом - РИА Новости, 23.10.2025
Путин сообщил новые детали разговора с Трампом
Президент России Владимир Путин сообщил, что говорил с американским коллегой Дональдом Трампом о влиянии ситуации с поставками российской нефти в мире на цены,... РИА Новости, 23.10.2025
2025-10-23T19:03:00+03:00
2025-10-23T19:03:00+03:00
сша
россия
владимир путин
дональд трамп
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0a/2047538466_0:0:3066:1725_1920x0_80_0_0_015cf1a3dd81b8600468112196fb2f29.jpg
https://ria.ru/20251023/putin-2050186964.html
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0a/2047538466_335:0:3066:2048_1920x0_80_0_0_1a6c63aa1fe50b2207a4f6f5466299c6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сша, россия, владимир путин, дональд трамп, в мире
США, Россия, Владимир Путин, Дональд Трамп, В мире
Путин сообщил новые детали разговора с Трампом

Путин: разговор с Трампом касался влияние поставок нефти из РФ на мировые цены

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 23.10.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что говорил с американским коллегой Дональдом Трампом о влиянии ситуации с поставками российской нефти в мире на цены, в том числе и в США.
"Если резко уменьшится количество нашей нефти и нефтепродуктов на мировом рынке, то вырастут цены. И мы с моим американским коллегой тоже об этом говорили. К чему это приведёт? Это приведёт к резкому увеличению стоимости на нефть и нефтепродукты, в том числе на автомобильных заправках. И США - не исключение", - сказал Путин журналистам.
Путин о реакции России в случае удара Tomahawk по территории страны - РИА Новости, 1920, 23.10.2025
Путин назвал разговоры о передаче Tomahawk Киеву попыткой эскалации
Вчера, 18:57
 
СШАРоссияВладимир ПутинДональд ТрампВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала