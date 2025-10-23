МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что при нем ситуация на Ближнем Востоке будет улучшаться, но если после него придет плохой президент, которого не будут уважать, то всё очень легко закончится.

"Пока я здесь, ситуация будет только улучшаться и укрепляться, и она будет идеальной. Понятно? Все будет замечательно. Что будет после меня? Я не могу вам этого сказать. Знаете, бывают плохие президенты. Если придет плохой президент, всё может закончиться очень легко... Самое главное, чтобы они уважали президента США Ближний Восток должен это понимать... Если же они будут уважать президента, то наступит прекрасный и долгий мир", - заявил Трамп в интервью журналу Time

Трамп 9 октября объявил, что Израиль и палестинское движение ХАМАС достигли договоренности об исполнении первой фазы мирного плана по урегулированию двухлетнего вооруженного конфликта в секторе Газа.

План Трампа, представленный 29 сентября, включает 20 пунктов и предусматривает немедленное прекращение огня при условии освобождения заложников в течение 72 часов. Документ также предполагает, что ХАМАС и другие палестинские группировки не будут участвовать в управлении сектором Газа - контроль должен перейти к технократическим властям под международным надзором во главе с самим Трампом.