Трамп заявил, что при нем ситуация на Ближнем Востоке будет улучшаться
Трамп заявил, что при нем ситуация на Ближнем Востоке будет улучшаться - РИА Новости, 23.10.2025
Трамп заявил, что при нем ситуация на Ближнем Востоке будет улучшаться
Президент США Дональд Трамп заявил, что при нем ситуация на Ближнем Востоке будет улучшаться, но если после него придет плохой президент, которого не будут... РИА Новости, 23.10.2025
Трамп заявил, что при нем ситуация на Ближнем Востоке будет улучшаться
Трамп: ситуация на Ближнем Востоке будет улучшаться
МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что при нем ситуация на Ближнем Востоке будет улучшаться, но если после него придет плохой президент, которого не будут уважать, то всё очень легко закончится.
"Пока я здесь, ситуация будет только улучшаться и укрепляться, и она будет идеальной. Понятно? Все будет замечательно. Что будет после меня? Я не могу вам этого сказать. Знаете, бывают плохие президенты. Если придет плохой президент, всё может закончиться очень легко... Самое главное, чтобы они уважали президента США. Ближний Восток должен это понимать... Если же они будут уважать президента, то наступит прекрасный и долгий мир", - заявил Трамп в интервью журналу Time.
. Ближний Восток
должен это понимать... Если же они будут уважать президента, то наступит прекрасный и долгий мир", - заявил Трамп
в интервью журналу Time
.
Трамп 9 октября объявил, что Израиль
и палестинское движение ХАМАС
достигли договоренности об исполнении первой фазы мирного плана по урегулированию двухлетнего вооруженного конфликта в секторе Газа.
План Трампа, представленный 29 сентября, включает 20 пунктов и предусматривает немедленное прекращение огня при условии освобождения заложников в течение 72 часов. Документ также предполагает, что ХАМАС и другие палестинские группировки не будут участвовать в управлении сектором Газа - контроль должен перейти к технократическим властям под международным надзором во главе с самим Трампом.
Палестинское движение ХАМАС в рамках соглашения с Израилем освободило 20 заложников, которые удерживались в Газе с 7 октября 2023 года, таким образом, все остававшиеся в живых заложники были освобождены. Палестинский медиаофис по делам заключенных подтвердил, что Израиль, следуя договоренности, отпустил на свободу 1718 заключенных из сектора Газа, которые вернулись в полуэксклав, и 250 палестинских заключенных, которые отбывали пожизненное заключение или долгие сроки, их отправили на другие палестинские территории.