В США заподозрили привлекательных россиянок в шпионаже, пишет Times

Джеймс Малвенон, руководитель отдела разведки компании Pamir Consulting, которая занимается оценкой рисков для американских компаний, инвестирующих в Китай, рассказал газете, что он сам стал одним из многих мужчин, на которых охотятся "иностранные соблазнительницы", надеющиеся получить доступ к американским технологиям. По его словам, в последнее время он получил в соцсетях множество запросов от "молодых привлекательных китаянок".