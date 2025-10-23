https://ria.ru/20251023/ssha-2050031363.html
В США заподозрили привлекательных россиянок в шпионаже, пишет Times
В США заподозрили привлекательных россиянок в шпионаже, пишет Times - РИА Новости, 23.10.2025
В США заподозрили привлекательных россиянок в шпионаже, пишет Times
Контрразведка США подозревает привлекательных россиянок и китаянок в том, что они выходят замуж за перспективных американских ученых, чтобы таким путем... РИА Новости, 23.10.2025
2025-10-23T11:44:00+03:00
2025-10-23T11:44:00+03:00
2025-10-23T13:12:00+03:00
в мире
россия
китай
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/01/1565768212_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_605dabf185f179b1c93e5fdc55e022b2.jpg
https://ria.ru/20250822/amerika-2036734324.html
https://ria.ru/20250726/razvedka-2031461786.html
россия
китай
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/01/1565768212_85:0:2816:2048_1920x0_80_0_0_9bfa22af1f9f18111f568eeb766a58dd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, китай
В США заподозрили привлекательных россиянок в шпионаже, пишет Times
Times: контрразведка США опасается за свои технологии из-за красивых россиянок
МОСКВА, 23 окт — РИА Новости.
Контрразведка США подозревает привлекательных россиянок и китаянок в том, что они выходят замуж за перспективных американских ученых, чтобы таким путем завладеть технологическими секретами, пишет газета Times
.
"Китай и Россия
отправляют привлекательных женщин соблазнять специалистов в сфере технологий — даже вступать с ними в брак и рожать детей", — говорится в статье со ссылкой на источники из контрразведки.
Кроме того, утверждает Times, не приводя никаких доказательств, что Китай
и Россия якобы используют в целях шпионажа не обученных агентов, а обычных людей: инвесторов, ученых и бизнесменов, которых весьма трудно выявить.
Джеймс Малвенон, руководитель отдела разведки компании Pamir Consulting, которая занимается оценкой рисков для американских компаний, инвестирующих в Китай, рассказал газете, что он сам стал одним из многих мужчин, на которых охотятся "иностранные соблазнительницы", надеющиеся получить доступ к американским технологиям. По его словам, в последнее время он получил в соцсетях множество запросов от "молодых привлекательных китаянок".
На прошлой неделе двух молодых женщин из Китая даже не пустили на бизнес-конференцию в штате Вирджиния только из-за подобных опасений, добавил Малвенон.