В США заподозрили привлекательных россиянок в шпионаже, пишет Times - РИА Новости, 23.10.2025
11:44 23.10.2025 (обновлено: 13:12 23.10.2025)
В США заподозрили привлекательных россиянок в шпионаже, пишет Times
Контрразведка США подозревает привлекательных россиянок и китаянок в том, что они выходят замуж за перспективных американских ученых, чтобы таким путем... РИА Новости, 23.10.2025
В США заподозрили привлекательных россиянок в шпионаже, пишет Times

Times: контрразведка США опасается за свои технологии из-за красивых россиянок

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Туфли на шпильке
Туфли на шпильке - РИА Новости, 1920, 23.10.2025
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Туфли на шпильке. Архивное фото
МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Контрразведка США подозревает привлекательных россиянок и китаянок в том, что они выходят замуж за перспективных американских ученых, чтобы таким путем завладеть технологическими секретами, пишет газета Times.
"Китай и Россия отправляют привлекательных женщин соблазнять специалистов в сфере технологий — даже вступать с ними в брак и рожать детей", — говорится в статье со ссылкой на источники из контрразведки.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 22.08.2025
Как спасти Америку, шпионя для России
22 августа, 08:00
Кроме того, утверждает Times, не приводя никаких доказательств, что Китай и Россия якобы используют в целях шпионажа не обученных агентов, а обычных людей: инвесторов, ученых и бизнесменов, которых весьма трудно выявить.
Джеймс Малвенон, руководитель отдела разведки компании Pamir Consulting, которая занимается оценкой рисков для американских компаний, инвестирующих в Китай, рассказал газете, что он сам стал одним из многих мужчин, на которых охотятся "иностранные соблазнительницы", надеющиеся получить доступ к американским технологиям. По его словам, в последнее время он получил в соцсетях множество запросов от "молодых привлекательных китаянок".
На прошлой неделе двух молодых женщин из Китая даже не пустили на бизнес-конференцию в штате Вирджиния только из-за подобных опасений, добавил Малвенон.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 26.07.2025
"Ты суслика видишь?" Как британская разведка искала у себя русского крота
26 июля, 08:00
 
