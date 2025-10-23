США разрешили некоторые операции с "Роснефтью" и "Лукойлом" до 21 ноября

ВАШИНГТОН, 23 окт - РИА Новости. Американский минфин до 21 ноября разрешил проведение операций с российскими компаниями "Лукойл" и "Роснефть" в случае, если они связаны со сворачиванием деятельности в свете введенных против них санкций.

"Все транзакции, которые обычно происходят и необходимы для прекращения любой транзакции с участием одного или нескольких из следующих заблокированных лиц, разрешены до 00.01 по восточному стандартному времени 21 ноября 2025 года (8 утра по мск - ред.), при условии, что любой платеж заблокированному лицу производится на заблокированный счет", - говорится в опубликованной ведомством лицензии.