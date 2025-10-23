Рейтинг@Mail.ru
Сенатор США призвал Трампа раскрыть данные по ударам по судам в Венесуэле
02:43 23.10.2025
Сенатор США призвал Трампа раскрыть данные по ударам по судам в Венесуэле
Администрация президента США Дональда Трампа должна раскрыть перед конгрессом больше данных касательно ударов по суднам у побережья Венесуэлы, заявил сенатор... РИА Новости, 23.10.2025
в мире
сша
венесуэла
карибское море
дональд трамп
пит хегсет
центральное разведывательное управление (цру)
сша
венесуэла
карибское море
в мире, сша, венесуэла, карибское море, дональд трамп, пит хегсет, центральное разведывательное управление (цру)
В мире, США, Венесуэла, Карибское море, Дональд Трамп, Пит Хегсет, Центральное разведывательное управление (ЦРУ)
Сенатор Янг призвал Трампа раскрыть данные об ударах США по Венесуэле

Удар по судну, которое якобы перевозило наркотики, в международных водах рядом с берегом Венесуэлы
Удар по судну, которое якобы перевозило наркотики, в международных водах рядом с берегом Венесуэлы - РИА Новости, 1920, 23.10.2025
Удар по судну, которое якобы перевозило наркотики, в международных водах рядом с берегом Венесуэлы. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 23 окт - РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа должна раскрыть перед конгрессом больше данных касательно ударов по суднам у побережья Венесуэлы, заявил сенатор Тодд Янг.
"Я считаю, что конгресс должен пойти дальше. Вместо того, чтобы просто подтверждать наши полномочия санкционировать применение военной силы, что нам безусловно необходимо, мы должны официально завершить эти конфликты и четко обозначить, что наши конституционные прерогативы требуют постоянного подтверждения", - заявил республиканец на саммите по будущему обороны от издания Axios.
Густаво Петро - РИА Новости, 1920, 21.10.2025
Президент Колумбии обвинил Трампа в намерении завоевать Венесуэлу
21 октября, 11:40
По информации сенатора, в результате семи авиаударов погибли как минимум 32 человека, при этом основная информация о них поступала непосредственно от президента Дональда Трампа и министра обороны Пита Хегсета вскоре после проведения операций, а не до осуществления данных решений.
Ранее США нанесли серию авиаударов в Карибском море в рамках антинаркотической операции, при этом Трамп санкционировал "агрессивные действия" ЦРУ против властей Венесуэлы, которые могут спровоцировать смену правительства, хотя прямого приказа о свержении Мадуро не отдавал.
Здание Капитолия в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 22.10.2025
Трамп санкционировал "агрессивные действия" ЦРУ против Венесуэлы, пишет WP
Вчера, 14:15
 
В миреСШАВенесуэлаКарибское мореДональд ТрампПит ХегсетЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)
 
 
