Сенатор США призвал Трампа раскрыть данные по ударам по судам в Венесуэле

"Я считаю, что конгресс должен пойти дальше. Вместо того, чтобы просто подтверждать наши полномочия санкционировать применение военной силы, что нам безусловно необходимо, мы должны официально завершить эти конфликты и четко обозначить, что наши конституционные прерогативы требуют постоянного подтверждения", - заявил республиканец на саммите по будущему обороны от издания Axios.