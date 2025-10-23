Сенатор США призвал Трампа раскрыть данные по ударам по судам в Венесуэле

ВАШИНГТОН, 23 окт - РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа должна раскрыть перед конгрессом больше данных касательно ударов по суднам у побережья Венесуэлы, заявил сенатор Тодд Янг.
"Я считаю, что конгресс должен пойти дальше. Вместо того, чтобы просто подтверждать наши полномочия санкционировать применение военной силы, что нам безусловно необходимо, мы должны официально завершить эти конфликты и четко обозначить, что наши конституционные прерогативы требуют постоянного подтверждения", - заявил республиканец на саммите по будущему обороны от издания Axios.
По информации сенатора, в результате семи авиаударов погибли как минимум 32 человека, при этом основная информация о них поступала непосредственно от президента Дональда Трампа и министра обороны Пита Хегсета вскоре после проведения операций, а не до осуществления данных решений.
Ранее США нанесли серию авиаударов в Карибском море в рамках антинаркотической операции, при этом Трамп санкционировал "агрессивные действия" ЦРУ против властей Венесуэлы, которые могут спровоцировать смену правительства, хотя прямого приказа о свержении Мадуро не отдавал.