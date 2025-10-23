Рейтинг@Mail.ru
Сенат США в 12-й раз не принял проект о прекращении шатдауна
01:46 23.10.2025
Сенат США в 12-й раз не принял проект о прекращении шатдауна
Сенат США в 12-й раз не принял проект о прекращении шатдауна - РИА Новости, 23.10.2025
Сенат США в 12-й раз не принял проект о прекращении шатдауна
Американский сенат в 12-й раз не смог принять законопроект, который бы прекратил шатдаун правительства США, следует из трансляции телеканала C-SPAN. РИА Новости, 23.10.2025
Сенат США в 12-й раз не принял проект о прекращении шатдауна

Сенат США в 12-й раз не смог принять проект о прекращении шатдауна

Здание Капитолия в Вашингтоне во время шатдауна
Здание Капитолия в Вашингтоне во время шатдауна
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Здание Капитолия в Вашингтоне во время шатдауна. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 23 окт - РИА Новости. Американский сенат в 12-й раз не смог принять законопроект, который бы прекратил шатдаун правительства США, следует из трансляции телеканала C-SPAN.
Республиканский законопроект о продолжении финансирования правительства в очередной раз не смог набрать 60 голосов, необходимых для его одобрения. Таким образом, правительственные учреждения США остаются закрытыми.
Текущий шатдаун правительства США стал вторым по продолжительности в истории страны, заявил в среду спикер палаты представителей Майк Джонсон.
Самый продолжительный шатдаун, длившийся 35 дней, пришелся на первый президентский срок Дональда Трампа.
Флаги США в здании Капитолия в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 22.10.2025
Джонсон назвал шатдаун правительства США позором
© 2025 МИА «Россия сегодня»
