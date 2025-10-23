https://ria.ru/20251023/ssha-2049965721.html
Сенат США в 12-й раз не принял проект о прекращении шатдауна
Сенат США в 12-й раз не принял проект о прекращении шатдауна - РИА Новости, 23.10.2025
Сенат США в 12-й раз не принял проект о прекращении шатдауна
Американский сенат в 12-й раз не смог принять законопроект, который бы прекратил шатдаун правительства США, следует из трансляции телеканала C-SPAN. РИА Новости, 23.10.2025
2025-10-23T01:46:00+03:00
2025-10-23T01:46:00+03:00
2025-10-23T01:47:00+03:00
в мире
сша
майк джонсон
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/01/2045721789_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_70eb41c7e0f1d7071e1b76728cbf1e8e.jpg
https://ria.ru/20251022/shatdaun-2049899354.html
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/01/2045721789_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_8edf55b97556c65f0c2137597330c1c3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, майк джонсон, дональд трамп
В мире, США, Майк Джонсон, Дональд Трамп
Сенат США в 12-й раз не принял проект о прекращении шатдауна
Сенат США в 12-й раз не смог принять проект о прекращении шатдауна