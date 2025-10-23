Госсекретарь США Рубио обсудил с главой МИД Швеции помощь Киеву

МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио провел звонок с главой МИД Швеции Марией Стенергард, стороны обсудили завершение украинского конфликта и помощь Киеву, говорится в пресс-релизе на сайте госдепартамента.
"Рубио провел звонок со шведским министром иностранных дел Марией Стенергард. Они обсудили важность достижения цели президента (США Дональда - ред.) Трампа по завершению конфликта между Россией и Украиной и лидирующую роль Швеции в оказании европейской поддержки Украине", - говорится в пресс-релизе на сайте госдепартамента.
В пресс-релизе не приводятся другие подробности.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.