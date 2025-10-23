Рейтинг@Mail.ru
"Новая угроза": в США раскрыли замысел Трампа против России
01:31 23.10.2025 (обновлено: 11:12 23.10.2025)
"Новая угроза": в США раскрыли замысел Трампа против России
"Новая угроза": в США раскрыли замысел Трампа против России - РИА Новости, 23.10.2025
"Новая угроза": в США раскрыли замысел Трампа против России
Заявления главы американского минфина Скотта Бессента о новых антироссийских санкциях ознаменовали смену стратегии президента США Дональда Трампа по Украине,... РИА Новости, 23.10.2025
"Новая угроза": в США раскрыли замысел Трампа против России

Bloomberg: заявления Бессента говорят о смене стратегии Трампа по Украине

© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 23.10.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Заявления главы американского минфина Скотта Бессента о новых антироссийских санкциях ознаменовали смену стратегии президента США Дональда Трампа по Украине, пишет американское агентство Bloomberg.
"Высказывания Бессента ознаменовали собой очередную смену тональности Белого дома, который то вновь угрожал России, то занимал более сговорчивую позицию", — говорится в материале.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 23.10.2025
Трамп: США по глупости отдавали Украине оружие бесплатно при Байдене
01:08
Как отмечается, Трамп неоднократно угрожал России новыми санкциями, но в основном воздерживался, пытаясь оставить возможность для диалога с Москвой, однако сейчас он изменил стратегию, выбрав эскалацию.
"Трамп заявил, что он все еще сохраняет надежду на прекращение огня, но дал в целом негативную оценку конфликту, что является сигналом того, что его надежды на быстрое урегулирование конфликта, возможно, тают", — предположило агентство.
Дональд Трамп в среду объявил об отмене запланированной встречи с российским лидером Владимиром Путиным в Будапеште, поскольку у него сложилось впечатление, что она не достигнет нужной цели.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 23.10.2025
Трамп считает, что Россия хочет контроля над всех Украиной
01:03
В то же время президент США добавил, что планирует встретиться с российским коллегой в будущем, и заявил, что сохраняет настрой на урегулирование конфликта на Украине.
Одновременно с этим американский Минфин анонсировал новый пакет антироссийских санкций, в его рамках него были введены меры против "Роснефти", "Лукойла" и 34 их дочерних предприятия. Введение новых ограничений в Вашингтоне обусловили тем, что у Москвы якобы отсутствует желание вести мирный процесс по Украине.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 23.10.2025
Трамп заявил, что Россия и Китай не могут быть союзниками
00:58
 
В миреУкраинаСШАРоссияДональд ТрампСкотт БессентВладимир ПутинРоснефтьЛУКОЙЛ
 
 
Заголовок открываемого материала