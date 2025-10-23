https://ria.ru/20251023/ssha-2049964240.html
"Новая угроза": в США раскрыли замысел Трампа против России
Заявления главы американского минфина Скотта Бессента о новых антироссийских санкциях ознаменовали смену стратегии президента США Дональда Трампа по Украине,... РИА Новости, 23.10.2025
2025-10-23T01:31:00+03:00
2025-10-23T01:31:00+03:00
2025-10-23T11:12:00+03:00
в мире
украина
сша
россия
дональд трамп
скотт бессент
владимир путин
роснефть
украина
сша
россия
в мире, украина, сша, россия, дональд трамп, скотт бессент, владимир путин, роснефть, лукойл
"Новая угроза": в США раскрыли замысел Трампа против России
Bloomberg: заявления Бессента говорят о смене стратегии Трампа по Украине