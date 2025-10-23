https://ria.ru/20251023/ssha-2049956758.html
В США задержали водителя, врезавшегося в пост охраны Белого дома
В США задержали водителя, врезавшегося в пост охраны Белого дома
Мужчина въехал на автомобиле в пост охраны у Белого дома во вторник, Секретная служба США задержала его, сообщает телеканал NewsNation. РИА Новости, 23.10.2025
2025-10-23T00:07:00+03:00
2025-10-23T00:07:00+03:00
2025-10-23T11:36:00+03:00
в мире
сша
сша
в мире, сша
Мужчина въехал на автомобиле в пост охраны у Белого дома в США
МОСКВА, 22 окт - РИА Новости.
Мужчина въехал на автомобиле в пост охраны у Белого дома во вторник, Секретная служба США задержала его, сообщает телеканал NewsNation.
По данным телеканала, инцидент произошел вечером во вторник. Телеканал представил на сайте фото с места происшествия. На нем можно увидеть черный автомобиль с открытыми дверями, стоящий у белой будки охраны.
"Секретная служба арестовала водителя, который врезался на своем автомобиле в пост охраны возле Белого дома во вторник вечером", - сообщил телеканал.
Как добавляет телеканал NewsNation со ссылкой на сотрудника правоохранительных органов, водителя автомобиля задержали и отправили в больницу для проверки его психического здоровья. Сотрудники Секретной службы провели обыск в машине и не обнаружили ничего подозрительного.