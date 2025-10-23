Рейтинг@Mail.ru
В США задержали водителя, врезавшегося в пост охраны Белого дома
00:07 23.10.2025 (обновлено: 11:36 23.10.2025)
В США задержали водителя, врезавшегося в пост охраны Белого дома
В США задержали водителя, врезавшегося в пост охраны Белого дома
Мужчина въехал на автомобиле в пост охраны у Белого дома во вторник, Секретная служба США задержала его, сообщает телеканал NewsNation. РИА Новости, 23.10.2025
В США задержали водителя, врезавшегося в пост охраны Белого дома

Мужчина въехал на автомобиле в пост охраны у Белого дома в США

Автомобиль, въехавший в ворота Секретной службы США возле Белого дома в Вашингтоне
Автомобиль, въехавший в ворота Секретной службы США возле Белого дома в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 23.10.2025
© Getty Images / Andrew Leyden
Автомобиль, въехавший в ворота Секретной службы США возле Белого дома в Вашингтоне
МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Мужчина въехал на автомобиле в пост охраны у Белого дома во вторник, Секретная служба США задержала его, сообщает телеканал NewsNation.
По данным телеканала, инцидент произошел вечером во вторник. Телеканал представил на сайте фото с места происшествия. На нем можно увидеть черный автомобиль с открытыми дверями, стоящий у белой будки охраны.
"Секретная служба арестовала водителя, который врезался на своем автомобиле в пост охраны возле Белого дома во вторник вечером", - сообщил телеканал.
Как добавляет телеканал NewsNation со ссылкой на сотрудника правоохранительных органов, водителя автомобиля задержали и отправили в больницу для проверки его психического здоровья. Сотрудники Секретной службы провели обыск в машине и не обнаружили ничего подозрительного.
Машина полиции на улице в Лос-Анджелесе, США - РИА Новости, 1920, 09.03.2025
В Лос-Анджелесе машина въехала в автосалон
9 марта, 06:08
 
В мире, США
 
 
