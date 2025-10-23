В США задержали водителя, врезавшегося в пост охраны Белого дома

МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Мужчина въехал на автомобиле в пост охраны у Белого дома во вторник, Секретная служба США задержала его, сообщает телеканал Мужчина въехал на автомобиле в пост охраны у Белого дома во вторник, Секретная служба США задержала его, сообщает телеканал NewsNation.

По данным телеканала, инцидент произошел вечером во вторник. Телеканал представил на сайте фото с места происшествия. На нем можно увидеть черный автомобиль с открытыми дверями, стоящий у белой будки охраны.

"Секретная служба арестовала водителя, который врезался на своем автомобиле в пост охраны возле Белого дома во вторник вечером", - сообщил телеканал.