Стали известны подробности ограничений США против "Роснефти" и "Лукойла" - РИА Новости, 23.10.2025
00:03 23.10.2025
Стали известны подробности ограничений США против "Роснефти" и "Лукойла"
Новые санкции США против России распространяются, в том числе, на 28 дочерних предприятий "Роснефти" и 6 дочерних компаний "Лукойла", следует из заявления... РИА Новости, 23.10.2025
россия, сша, роснефть, лукойл, в мире
Россия, США, Роснефть, ЛУКОЙЛ, В мире
Стали известны подробности ограничений США против "Роснефти" и "Лукойла"

Санкции США распространяются на 28 дочерних предприятий "Роснефти" и 6 "Лукойла"

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкСтенд компании "Роснефть"
Стенд компании Роснефть - РИА Новости, 1920, 23.10.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Стенд компании "Роснефть". Архивное фото
ВАШИНГТОН, 22 окт - РИА Новости. Новые санкции США против России распространяются, в том числе, на 28 дочерних предприятий "Роснефти" и 6 дочерних компаний "Лукойла", следует из заявления американского минфина.
"Следующие дочерние компании "Лукойл" и "Роснефть", базирующиеся в России, включаются в санкционный список в соответствии с исполнительным указом 14024 за деятельность или деятельность в энергетическом секторе экономики Российской Федерации", - говорится в опубликованном сообщении.
В списке приводятся 6 дочерних предприятий "Лукойла" и 28 "Роснефти".
Вид на здание Министерства финансов США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 22.10.2025
США остаются сторонниками мирного урегулирования на Украине, сообщил Минфин
РоссияСШАРоснефтьЛУКОЙЛВ мире
 
 
