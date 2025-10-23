https://ria.ru/20251023/ssha-2049956188.html
Стали известны подробности ограничений США против "Роснефти" и "Лукойла"
Стали известны подробности ограничений США против "Роснефти" и "Лукойла" - РИА Новости, 23.10.2025
Стали известны подробности ограничений США против "Роснефти" и "Лукойла"
Новые санкции США против России распространяются, в том числе, на 28 дочерних предприятий "Роснефти" и 6 дочерних компаний "Лукойла", следует из заявления... РИА Новости, 23.10.2025
россия
сша
роснефть
лукойл
в мире
ВАШИНГТОН, 22 окт - РИА Новости. Новые санкции США против России распространяются, в том числе, на 28 дочерних предприятий "Роснефти" и 6 дочерних компаний "Лукойла", следует из заявления американского минфина.
"Следующие дочерние компании "Лукойл" и "Роснефть", базирующиеся в России, включаются в санкционный список в соответствии с исполнительным указом 14024 за деятельность или деятельность в энергетическом секторе экономики Российской Федерации", - говорится в опубликованном сообщении.
В списке приводятся 6 дочерних предприятий "Лукойла" и 28 "Роснефти".