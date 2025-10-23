Рейтинг@Mail.ru
23:24 23.10.2025 (обновлено: 23:25 23.10.2025)
Нарышкин рассказал, зачем Запад в 1980-х скрывал данные о СПИДе
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Нарышкин рассказал, зачем Запад в 1980-х скрывал данные о СПИДе

Лаборант Научного центра по профилактике и борьбе со СПИДом. Архивное фото
МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Запад в 1980-х годах скрывал данные о СПИДе, желая ввести в заблуждение международное медицинское сообщество относительно происхождения этой болезни, и даже намекал на якобы шедшие в СССР работы в области биологического оружия, заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.
Научно-техническая разведка - одно из ключевых направлений работы СВР. Двадцать шестого октября отечественная научно-техническая разведка отметит свое 100-летие.
"К примеру, в период моей работы в НТР возникла серьезная опасность пандемии - "чумы XX века" - СПИДа. Некоторые западные страны попытались этим воспользоваться, ведь болезнь неизвестная, необычная, смертоносная. И тут же огородили данные о ней стеной секретности", - сказал Нарышкин в интервью "Российской газете".

Нарышкин пояснил те действия Запада.
"Хотели ввести в заблуждение не только широкую общественность, но и международное медицинское сообщество относительно происхождения СПИДа. Намекали на якобы ведущиеся в СССР разработки бактериологического оружия", - добавил он.
По словам Нарышкина, так возникла острая необходимость защитить население Советского Союза, сформировать единый фронт мировой борьбы с тяжелейшим заболеванием.
"И перед НТР была поставлена задача в кратчайшие сроки обеспечить получение достоверной информации об основных исследованиях в этой области медицины. Задача была решена. Это выдвинуло нашу страну в первые ряды мировой борьбы со СПИДом - общей борьбы на благо всего человечества", - отметил он.
