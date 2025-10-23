https://ria.ru/20251023/spid-2050230086.html
Нарышкин рассказал, зачем Запад в 1980-х скрывал данные о СПИДе
МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Запад в 1980-х годах скрывал данные о СПИДе, желая ввести в заблуждение международное медицинское сообщество относительно происхождения этой болезни, и даже намекал на якобы шедшие в СССР работы в области биологического оружия, заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.
Научно-техническая разведка - одно из ключевых направлений работы СВР
. Двадцать шестого октября отечественная научно-техническая разведка отметит свое 100-летие.
«
"К примеру, в период моей работы в НТР возникла серьезная опасность пандемии - "чумы XX века" - СПИДа. Некоторые западные страны попытались этим воспользоваться, ведь болезнь неизвестная, необычная, смертоносная. И тут же огородили данные о ней стеной секретности", - сказал Нарышкин в интервью "Российской газете".
Нарышкин пояснил те действия Запада.
"Хотели ввести в заблуждение не только широкую общественность, но и международное медицинское сообщество относительно происхождения СПИДа. Намекали на якобы ведущиеся в СССР
разработки бактериологического оружия", - добавил он.
По словам Нарышкина, так возникла острая необходимость защитить население Советского Союза, сформировать единый фронт мировой борьбы с тяжелейшим заболеванием.
"И перед НТР была поставлена задача в кратчайшие сроки обеспечить получение достоверной информации об основных исследованиях в этой области медицины. Задача была решена. Это выдвинуло нашу страну в первые ряды мировой борьбы со СПИДом - общей борьбы на благо всего человечества", - отметил он.