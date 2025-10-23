Нарышкин рассказал, зачем Запад в 1980-х скрывал данные о СПИДе

МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Запад в 1980-х годах скрывал данные о СПИДе, желая ввести в заблуждение международное медицинское сообщество относительно происхождения этой болезни, и даже намекал на якобы шедшие в СССР работы в области биологического оружия, заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.

"К примеру, в период моей работы в НТР возникла серьезная опасность пандемии - "чумы XX века" - СПИДа. Некоторые западные страны попытались этим воспользоваться, ведь болезнь неизвестная, необычная, смертоносная. И тут же огородили данные о ней стеной секретности", - сказал Нарышкин в интервью "Российской газете".

"И перед НТР была поставлена задача в кратчайшие сроки обеспечить получение достоверной информации об основных исследованиях в этой области медицины. Задача была решена. Это выдвинуло нашу страну в первые ряды мировой борьбы со СПИДом - общей борьбы на благо всего человечества", - отметил он.