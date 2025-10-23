https://ria.ru/20251023/spg-2050030375.html
ЕС ввел поэтапный запрет на закупку СПГ в России
ЕС ввел поэтапный запрет на закупку СПГ в России
ЕС запрещает закупку СПГ в РФ по краткосрочным контрактам с 25 апреля 2026 года, по долгосрочным – с 1 января 2027, говорится в опубликованном в официальном... РИА Новости, 23.10.2025
экономика
россия
евросоюз
россия
ЕС с 25 апреля запретил закупку СПГ в России по краткосрочным контрактам