ЕС ввел поэтапный запрет на закупку СПГ в России
11:40 23.10.2025 (обновлено: 11:41 23.10.2025)
ЕС ввел поэтапный запрет на закупку СПГ в России
ЕС ввел поэтапный запрет на закупку СПГ в России
2025-10-23T11:40:00+03:00
2025-10-23T11:41:00+03:00
2025
ЕС ввел поэтапный запрет на закупку СПГ в России

Флаги ЕС в Брюсселе
Флаги ЕС в Брюсселе
Флаги ЕС в Брюсселе
Флаги ЕС в Брюсселе. Архивное фото
МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. ЕС запрещает закупку СПГ в РФ по краткосрочным контрактам с 25 апреля 2026 года, по долгосрочным – с 1 января 2027, говорится в опубликованном в официальном журнале ЕС документе.
"С 25 апреля 2026 года запрещается покупка, импорт или передача, прямо или косвенно, сжиженного природного газа (по краткосрочным контрактам), если он происходит из России или экспортируется из России... И с 1 января 2027 года - в случае, если покупка, импорт или передача осуществляются в соответствии с договором поставки сжиженного природного газа, срок действия которого превышает один год и который был заключен до 17 июня 2025 года", - указывается в документе.
