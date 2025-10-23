https://ria.ru/20251023/spetsoperatsiya-2050207912.html
Над Белгородской областью уничтожили 20 украинских дронов
Силы ПВО в период с 16.00 до 20.00 мск сбили 20 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территорией Белгородской области, сообщило... РИА Новости, 23.10.2025
Минобороны: силы ПВО сбили ад Белгородской областью 20 дронов ВСУ за четыре часа