Над Белгородской областью уничтожили 20 украинских дронов - РИА Новости, 23.10.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
20:37 23.10.2025
Над Белгородской областью уничтожили 20 украинских дронов
Над Белгородской областью уничтожили 20 украинских дронов - РИА Новости, 23.10.2025
Над Белгородской областью уничтожили 20 украинских дронов
Силы ПВО в период с 16.00 до 20.00 мск сбили 20 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территорией Белгородской области, сообщило... РИА Новости, 23.10.2025
специальная военная операция на украине
безопасность
белгородская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
украина
вооруженные силы украины
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
белгородская область
украина
2025
безопасность, белгородская область, министерство обороны рф (минобороны рф), украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Белгородская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Украина, Вооруженные силы Украины
Над Белгородской областью уничтожили 20 украинских дронов

Минобороны: силы ПВО сбили ад Белгородской областью 20 дронов ВСУ за четыре часа

Боевое дежурство экипажа ЗРК
МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Силы ПВО в период с 16.00 до 20.00 мск сбили 20 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территорией Белгородской области, сообщило Минобороны РФ.
«

"Двадцать третьего октября текущего года в период с 16.00 мск до 20.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 20 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении.

