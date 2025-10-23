ДОНЕЦК, 23 окт - РИА Новости. Военнослужащие ВС России в ходе штурма позиций ВСУ в ДНР атаковали группу арабских наемников - большая часть была уничтожена, оставшиеся боевики сдались в плен, рассказал РИА Новости боец "Южной" группировки войск с позывным "Француз".
"Штурмовали очередную позицию противника. В ходе боя выявилось, что это были наемники арабского происхождения. Больше половины было ликвидировано, вторая часть просто сдалась в плен", - сказал боец.
Он добавил, что уничтоженные иностранцы не хотели сдаваться и поплатились за это.
Минобороны РФ неоднократно заявляло, что киевский режим использует иностранных наемников в качестве "пушечного мяса", а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинские военные плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова ранее подчеркивала, что Запад закрепил себя в статусе стороны конфликта на Украине, направляя наемников для участия в военных действиях. Министр иностранных дел России Сергей Лавров допускал, что ряд стран отправляет на территорию Украины своих кадровых военных под видом наемников.