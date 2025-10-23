ВС России разбили группу арабских наемников в ДНР, рассказал боец

ДОНЕЦК, 23 окт - РИА Новости. Военнослужащие ВС России в ходе штурма позиций ВСУ в ДНР атаковали группу арабских наемников - большая часть была уничтожена, оставшиеся боевики сдались в плен, рассказал РИА Новости боец "Южной" группировки войск с позывным "Француз".

"Штурмовали очередную позицию противника. В ходе боя выявилось, что это были наемники арабского происхождения. Больше половины было ликвидировано, вторая часть просто сдалась в плен", - сказал боец.

Он добавил, что уничтоженные иностранцы не хотели сдаваться и поплатились за это.