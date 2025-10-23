Рейтинг@Mail.ru
В Сумской области полностью уничтожили штурмовую группу ВСУ
23.10.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
06:34 23.10.2025 (обновлено: 10:30 23.10.2025)
В Сумской области полностью уничтожили штурмовую группу ВСУ
В Сумской области полностью уничтожили штурмовую группу ВСУ
Штурмовую группу 225-го полка ВСУ полностью уничтожили при попытке атаковать российских военных в Сумской области, сообщили РИА Новости в силовых структурах. РИА Новости, 23.10.2025
В Сумской области полностью уничтожили штурмовую группу ВСУ

В Сумской области полностью уничтожили штурмовую группу 225-го полка ВСУ

© AP Photo / Leo CorreaУкраинские военнослужащие несут тело погибшего
Украинские военнослужащие несут тело погибшего
© AP Photo / Leo Correa
Украинские военнослужащие несут тело погибшего. Архивное фото
МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Штурмовую группу 225-го полка ВСУ полностью уничтожили при попытке атаковать российских военных в Сумской области, сообщили РИА Новости в силовых структурах.
"Противник попытался провести атаку в направлении Константиновки силами 225-го отдельного штурмового полка. Вражеская штурмовая группа полностью уничтожена комплексным огневым поражением", — рассказал собеседник агентства.

22 июня 2022, 17:18
ВС России создали в Сумской области зону безопасности глубиной от восьми до 12 километров. По словам президента Владимира Путина, это стало результатом нападения Украины на Курскую область и последующего увеличения линии фронта на две тысячи километров.
Он подчеркнул, что у России нет задачи взять Сумы, но нельзя исключать такую возможность, действия армии продиктованы логикой развития конфликта.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 23.10.2025
ВСУ спешно пытаются укрепить оборону Вильчи ранеными из госпиталей
