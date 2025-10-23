https://ria.ru/20251023/spetsoperatsiya-2049979015.html
В Сумской области полностью уничтожили штурмовую группу ВСУ
В Сумской области полностью уничтожили штурмовую группу ВСУ - РИА Новости, 23.10.2025
В Сумской области полностью уничтожили штурмовую группу ВСУ
Штурмовую группу 225-го полка ВСУ полностью уничтожили при попытке атаковать российских военных в Сумской области, сообщили РИА Новости в силовых структурах. РИА Новости, 23.10.2025
В Сумской области полностью уничтожили штурмовую группу ВСУ
