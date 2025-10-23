ВС России уничтожили автомобиль ВСУ на Краматорско-Дружковском направлении

ДОНЕЦК, 23 окт — РИА Новости. Военнослужащие "Южной" группировки войск уничтожили грузовой автомобиль, пункт временной дислокации и комплектующие пункта управления беспилотниками ВСУ на краматорско-дружковском направлении, сообщили в Минобороны России.

"В ходе выполнения задач операторы FPV-дронов поразили грузовой автомобиль противника. Разведчики 6-й мотострелковой дивизии обнаружили ротацию личного состава ВСУ и передали координаты артиллерийским расчётам и операторам ударных беспилотников", — говорится в сообщении.

Отмечается, что артиллеристы нанесли точный удар из 122-миллиметрового орудия Д-30 по пункту временной дислокации противника, уничтожив его вместе с находившимися там военнослужащими.