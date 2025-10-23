https://ria.ru/20251023/spetsoperatsiya-2049977710.html
ВС России уничтожили автомобиль ВСУ на Краматорско-Дружковском направлении
ВС России уничтожили автомобиль ВСУ на Краматорско-Дружковском направлении - РИА Новости, 23.10.2025
ВС России уничтожили автомобиль ВСУ на Краматорско-Дружковском направлении
Военнослужащие "Южной" группировки войск уничтожили грузовой автомобиль, пункт временной дислокации и комплектующие пункта управления беспилотниками ВСУ на... РИА Новости, 23.10.2025
2025-10-23
2025-10-23T06:04:00+03:00
2025-10-23T06:04:00+03:00
россия
ВС России уничтожили автомобиль ВСУ на Краматорско-Дружковском направлении
ВС РФ уничтожили грузовой автомобиль ВСУ на Краматорско-Дружковском направлении
ДОНЕЦК, 23 окт — РИА Новости. Военнослужащие "Южной" группировки войск уничтожили грузовой автомобиль, пункт временной дислокации и комплектующие пункта управления беспилотниками ВСУ на краматорско-дружковском направлении, сообщили в Минобороны России.
"В ходе выполнения задач операторы FPV-дронов поразили грузовой автомобиль противника. Разведчики 6-й мотострелковой дивизии обнаружили ротацию личного состава ВСУ
и передали координаты артиллерийским расчётам и операторам ударных беспилотников", — говорится в сообщении.
Отмечается, что артиллеристы нанесли точный удар из 122-миллиметрового орудия Д-30 по пункту временной дислокации противника, уничтожив его вместе с находившимися там военнослужащими.
"Кроме того, операторы FPV-дронов уничтожили комплектующие пункта управления беспилотных летательных аппаратов ВСУ, что ограничило возможности противника по применению дронов в данном районе", — добавили в Минобороны.