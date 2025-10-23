https://ria.ru/20251023/spetsoperatsiya-2049975892.html
Опубликованы кадры уничтожения пехоты ВСУ в Харьковской области
Опубликованы кадры уничтожения пехоты ВСУ в Харьковской области - РИА Новости, 23.10.2025
Опубликованы кадры уничтожения пехоты ВСУ в Харьковской области
Минобороны России опубликовало кадры уничтожения группы пехоты ВСУ расчетами ударных FPV-дронов на оптоволокне группировки войск "Север" в Харьковской области. РИА Новости, 23.10.2025
2025-10-23T05:13:00+03:00
2025-10-23T05:13:00+03:00
2025-10-23T05:13:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
харьковская область
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0a/2004099757_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_5edf7c9dd91d43b794bd297f73ea47cd.jpg
https://ria.ru/20251023/spetsoperatsiya-2049975784.html
харьковская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0a/2004099757_108:0:2839:2048_1920x0_80_0_0_7043b35f42c4f1e7647d2e2c5965e6a0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, харьковская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Харьковская область, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Опубликованы кадры уничтожения пехоты ВСУ в Харьковской области
Расчеты ударных FPV-дронов уничтожили пехоту ВСУ в Харьковской области