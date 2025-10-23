Опубликованы кадры уничтожения пехоты ВСУ в Харьковской области

МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Минобороны России опубликовало кадры уничтожения группы пехоты ВСУ расчетами ударных FPV-дронов на оптоволокне группировки войск "Север" в Харьковской области.

"В режиме свободной охоты операторы ударных дронов успешно уничтожили пикап с одной из групп неонацистов, предпринявших попытку перемещения на линии боевого соприкосновения", - говорится в сопроводительном тексте.