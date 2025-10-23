Рейтинг@Mail.ru
Миномет "Тюльпан" группы "Центр" уничтожил пункт управления БПЛА ВСУ - РИА Новости, 23.10.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
05:09 23.10.2025
Миномет "Тюльпан" группы "Центр" уничтожил пункт управления БПЛА ВСУ
Миномет "Тюльпан" группы "Центр" уничтожил пункт управления БПЛА ВСУ
Миномет "Тюльпан" группы "Центр" уничтожил пункт управления БПЛА ВСУ
Расчёт миномёта "Тюльпан" группировки войск "Центр" уничтожил пункт управления БПЛА ВСУ на красноармейском направлении, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 23.10.2025
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Миномет "Тюльпан" группы "Центр" уничтожил пункт управления БПЛА ВСУ

Расчет миномета "Тюльпан" группы "Центр" уничтожил пункт управления БПЛА ВСУ

© Минобороны РФСамоходный миномет 2С4 "Тюльпан"
Самоходный миномет 2С4 Тюльпан
© Минобороны РФ
Самоходный миномет 2С4 "Тюльпан". Архивное фото
МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Расчёт миномёта "Тюльпан" группировки войск "Центр" уничтожил пункт управления БПЛА ВСУ на красноармейском направлении, сообщило Минобороны РФ.
"Расчёт 240-миллиметрового самоходного миномёта 2С4 "Тюльпан" группировки войск "Центр" уничтожил укреплённый пункт управления беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) ВСУ на красноармейском направлении специальной военной операции", - говорится в сообщении.
В ведомстве уточнили, что артиллерийский удар позволил снизить оперативную эффективность ВСУ и препятствовать их дальнейшей обороне на данном участке, а также обеспечить дальнейшее продвижение штурмовых групп.
Самоходная гаубица Мста-С - РИА Новости, 1920, 23.10.2025
ВС России уничтожили опорный пункт ВСУ в Харьковской области
Специальная военная операция на Украине
 
 
