Миномет "Тюльпан" группы "Центр" уничтожил пункт управления БПЛА ВСУ
Миномет "Тюльпан" группы "Центр" уничтожил пункт управления БПЛА ВСУ - РИА Новости, 23.10.2025
Миномет "Тюльпан" группы "Центр" уничтожил пункт управления БПЛА ВСУ
Расчёт миномёта "Тюльпан" группировки войск "Центр" уничтожил пункт управления БПЛА ВСУ на красноармейском направлении, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 23.10.2025
2025-10-23T05:09:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
Расчет миномета "Тюльпан" группы "Центр" уничтожил пункт управления БПЛА ВСУ