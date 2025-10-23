ВС России уничтожили опорный пункт ВСУ в Харьковской области

ЛУГАНСК, 23 окт – РИА Новости. Артиллеристы 1-й гвардейской танковой армии группировки войск "Запад" уничтожили опорный пункт ВСУ в Харьковской области, рассказали в МО РФ.

Уточняется, что данные о местонахождении цели получены от операторов БПЛА.

"Благодаря четкой координации действий артиллеристов 1-й гвардейской танковой армии группировки "Запад" были успешно поражены различные объекты противника, включая склады боеприпасов, мобильные артиллерийские системы западного производства, а также площадки для взлета БПЛА и командные пункты управления дронами ВСУ", - пояснили в оборонном ведомстве.