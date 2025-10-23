Рейтинг@Mail.ru
ВС России уничтожили опорный пункт ВСУ в Харьковской области
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
05:07 23.10.2025
ВС России уничтожили опорный пункт ВСУ в Харьковской области
ВС России уничтожили опорный пункт ВСУ в Харьковской области - РИА Новости, 23.10.2025
ВС России уничтожили опорный пункт ВСУ в Харьковской области
Артиллеристы 1-й гвардейской танковой армии группировки войск "Запад" уничтожили опорный пункт ВСУ в Харьковской области, рассказали в МО РФ. РИА Новости, 23.10.2025
2025-10-23T05:07:00+03:00
2025-10-23T05:07:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
харьковская область
вооруженные силы украины
россия
харьковская область
безопасность, россия, харьковская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Харьковская область, Вооруженные силы Украины
ВС России уничтожили опорный пункт ВСУ в Харьковской области

Артиллеристы "Запада" уничтожили опорный пункт ВСУ в Харьковской области

Самоходная гаубица "Мста-С"
Самоходная гаубица Мста-С
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Самоходная гаубица "Мста-С". Архивное фото
ЛУГАНСК, 23 окт – РИА Новости. Артиллеристы 1-й гвардейской танковой армии группировки войск "Запад" уничтожили опорный пункт ВСУ в Харьковской области, рассказали в МО РФ.
"Военнослужащие 275-го самоходного артиллерийского Тарнопольского полка 1-й гвардейской танковой армии группировки войск "Запад" огнем из 152-миллиметровой самоходной артиллерийской установки (САУ) 2С19 "Мста-С" уничтожили опорный пункт ВСУ на сватовско-купянском направлении", - сообщили в МО РФ.
Уточняется, что данные о местонахождении цели получены от операторов БПЛА.
"Благодаря четкой координации действий артиллеристов 1-й гвардейской танковой армии группировки "Запад" были успешно поражены различные объекты противника, включая склады боеприпасов, мобильные артиллерийские системы западного производства, а также площадки для взлета БПЛА и командные пункты управления дронами ВСУ", - пояснили в оборонном ведомстве.
Российские военнослужащие
Спецназ ночью уничтожил бронетехнику ВСУ под Красноармейском
05:06
Специальная военная операция на Украине
 
 
