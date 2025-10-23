https://ria.ru/20251023/spetsoperatsiya-2049975544.html
ВС России уничтожили опорный пункт ВСУ в Харьковской области
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
харьковская область
вооруженные силы украины
ЛУГАНСК, 23 окт – РИА Новости. Артиллеристы 1-й гвардейской танковой армии группировки войск "Запад" уничтожили опорный пункт ВСУ в Харьковской области, рассказали в МО РФ.
"Военнослужащие 275-го самоходного артиллерийского Тарнопольского полка 1-й гвардейской танковой армии группировки войск "Запад" огнем из 152-миллиметровой самоходной артиллерийской установки (САУ) 2С19 "Мста-С" уничтожили опорный пункт ВСУ
на сватовско-купянском направлении", - сообщили в МО РФ
.
Уточняется, что данные о местонахождении цели получены от операторов БПЛА.
"Благодаря четкой координации действий артиллеристов 1-й гвардейской танковой армии группировки "Запад" были успешно поражены различные объекты противника, включая склады боеприпасов, мобильные артиллерийские системы западного производства, а также площадки для взлета БПЛА и командные пункты управления дронами ВСУ", - пояснили в оборонном ведомстве.