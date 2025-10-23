https://ria.ru/20251023/spetsoperatsiya-2049975430.html
Спецназ ночью уничтожил бронетехнику ВСУ под Красноармейском
Спецназ ночью уничтожил бронетехнику ВСУ под Красноармейском - РИА Новости, 23.10.2025
Спецназ ночью уничтожил бронетехнику ВСУ под Красноармейском
Минобороны России опубликовало кадры боевой работы расчетов ударных БПЛА соединения спецназначения группировки войск "Центр" по уничтожению живой силы и техники РИА Новости, 23.10.2025
2025-10-23T05:06:00+03:00
2025-10-23T05:06:00+03:00
2025-10-23T05:06:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/08/2040368822_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_5e87a358b0baedaa431e273fc9f8c83e.jpg
https://ria.ru/20251023/spetsoperatsiya-2049975192.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/08/2040368822_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_90ff3c944b7802c0b4497b667b617899.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Спецназ ночью уничтожил бронетехнику ВСУ под Красноармейском
Спецназ "Центра" ночью уничтожил бронетехнику ВСУ под Красноармейском