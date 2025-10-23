Рейтинг@Mail.ru
Спецназ ночью уничтожил бронетехнику ВСУ под Красноармейском - РИА Новости, 23.10.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
05:06 23.10.2025
Спецназ ночью уничтожил бронетехнику ВСУ под Красноармейском
Спецназ ночью уничтожил бронетехнику ВСУ под Красноармейском
Минобороны России опубликовало кадры боевой работы расчетов ударных БПЛА соединения спецназначения группировки войск "Центр" по уничтожению живой силы и техники
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Спецназ ночью уничтожил бронетехнику ВСУ под Красноармейском

Спецназ "Центра" ночью уничтожил бронетехнику ВСУ под Красноармейском

Российские военнослужащие
Российские военнослужащие
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Российские военнослужащие. Архивное фото
ЛУГАНСК, 23 окт - РИА Новости. Минобороны России опубликовало кадры боевой работы расчетов ударных БПЛА соединения спецназначения группировки войск "Центр" по уничтожению живой силы и техники формирований ВСУ в ночных условиях под Красноармейском.
"Расчеты ударных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) соединения специального назначения группировки войск "Центр" уничтожают живую силу и бронетехнику противника во время попыток ночной ротации подразделений ВСУ на красноармейском направлении специальной военной операции", – рассказали в оборонном ведомстве.
Минобороны уточняет, что операторы ударных FPV-дронов патрулируют районы перемещения личного состава и маршруты движения техники противника. При обнаружении противника, который пытается скрыть свои действия, расчеты группировки наносят одиночные и групповые удары БПЛА до полного уничтожения вражеских целей.
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 23.10.2025
ВС России ликвидировали до полутора рот ВСУ в Запорожской области
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
