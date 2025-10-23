https://ria.ru/20251023/spetsoperatsiya-2049974601.html
Сальдо: ВС России установили контроль над большей частью дельты Днепра
Сальдо: ВС России установили контроль над большей частью дельты Днепра - РИА Новости, 23.10.2025
Сальдо: ВС России установили контроль над большей частью дельты Днепра
Российские войска установили контроль над большей частью дельты Днепра в Херсонской области, сообщил РИА Новости губернатор региона Владимир Сальдо. РИА Новости, 23.10.2025
Сальдо: ВС России установили контроль над большей частью дельты Днепра
Сальдо заявил, что ВС РФ установили контроль над большей частью дельты Днепра