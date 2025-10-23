Рейтинг@Mail.ru
ВСУ бегут из Красноармейска малыми группами, рассказал боец
Специальная военная операция на Украине
 
04:08 23.10.2025 (обновлено: 08:12 23.10.2025)
ВСУ бегут из Красноармейска малыми группами, рассказал боец
специальная военная операция на украине
красноармейск
покровск
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
красноармейск
покровск
донецкая народная республика
красноармейск, покровск, донецкая народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Красноармейск, Покровск, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины
ВСУ бегут из Красноармейска малыми группами, рассказал боец

Военные ВСУ бегут из Красноармейска малыми группами

СЕЛИДОВО, 23 окт - РИА Новости. Украинские солдаты бегут из Красноармейска (Покровска – укр.) группами до десяти человек, сообщил корреспонденту РИА Новости командир батальона 30-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады группировки "Центр" с позывным "Днепр".
"Да, противник покидает свои позиции, бежит. Порой даже замечаем группы до 10 военнослужащих ВСУ. Уничтожаем их артиллерией в этом случае, дронами, те, кто не успевает покинуть свои позиции, либо погибает, либо сдаются в плен" - сообщил "Днепр".
Красноармейск (Покровск) имеет решающее значение для судьбы группировки ВСУ в ДНР. Этот город остается одним из ключевых для снабжения оставшихся гарнизонов, и его утрата чревата для Киева тяжелыми последствиями. Освобождение Покровской агломерации позволит российским войскам фактически выйти к западным границам Донецкой Народной Республики и продолжать наступление в Запорожской области.
Подполье сообщило об ударе по боевикам ВСУ, готовившим атаку через Днепр
Подполье сообщило об ударе по боевикам ВСУ, готовившим атаку через Днепр
Специальная военная операция на УкраинеКрасноармейскПокровскДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы Украины
 
 
