ВСУ бегут из Красноармейска малыми группами, рассказал боец
ВСУ бегут из Красноармейска малыми группами, рассказал боец - РИА Новости, 23.10.2025
ВСУ бегут из Красноармейска малыми группами, рассказал боец
Украинские солдаты бегут из Красноармейска (Покровска – укр.) группами до десяти человек, сообщил корреспонденту РИА Новости командир батальона 30-й отдельной... РИА Новости, 23.10.2025
Российский боец: "ВСУ бегут из Красноармейска малыми группами"
Украинские солдаты бегут из Красноармейска (Покровска – укр.) группами до десяти человек, сообщил РИА Новости командир батальона 30-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады группировки "Центр" с позывным "Днепр"
ВСУ бегут из Красноармейска малыми группами, рассказал боец
Военные ВСУ бегут из Красноармейска малыми группами