Боец рассказал о применении снарядов с белым фосфором в Херсонской области
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
03:22 23.10.2025 (обновлено: 03:25 23.10.2025)
Боец рассказал о применении снарядов с белым фосфором в Херсонской области
© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские военнослужащие
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские военнослужащие. Архивное фото
ГЕНИЧЕСК, 23 окт - РИА Новости. ВСУ ударили боеприпасами с белым фосфором по левому берегу Днепра в Херсонской области, сообщил РИА Новости военнослужащий группировки войск "Днепр" с позывным "Камень".
"Стал сам лично наблюдателем применения и белого фосфора и кассетных боеприпасов… Белым фосфором противник непосредственно стрелял... Недалеко находились и жилые районы с гражданскими людьми… Соответственно, он туда и попадал", - сказал номер минометного расчета "Днепра" с позывным "Камень".
По словам военного, когда произошел обстрел, личным составом, в первую очередь, были предприняты все необходимые для защиты меры, после чего бойцы выдвинулись в сторону населенного пункта, чтобы осмотреть местное мирное население и при необходимости оказать им первую помощь.
"Мы выдвинулись на проверку гражданского населения, старались и им оказать помощь", - подытожил боец.
Международное гуманитарное право ограничивает использование боеприпасов с белым фосфором. К таким ограничительным актам относятся в том числе Дополнительные протоколы 1977 года к Женевской конвенции о защите жертв войны 1949 года.
Владимир Сальдо - РИА Новости, 1920, 22.10.2025
ВСУ минируют здания в Херсоне, сообщил Сальдо
Вчера, 04:17
 
Специальная военная операция на УкраинеХерсонская областьДнепр (река)Вооруженные силы Украины
 
 
