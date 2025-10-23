https://ria.ru/20251023/spetsoperatsiya-2049971099.html
Боец рассказал о применении снарядов с белым фосфором в Херсонской области
Боец рассказал о применении снарядов с белым фосфором в Херсонской области - РИА Новости, 23.10.2025
Боец рассказал о применении снарядов с белым фосфором в Херсонской области
ВСУ ударили боеприпасами с белым фосфором по левому берегу Днепра в Херсонской области, сообщил РИА Новости военнослужащий группировки войск "Днепр" с позывным... РИА Новости, 23.10.2025
специальная военная операция на украине
херсонская область
днепр (река)
вооруженные силы украины
херсонская область
днепр (река)
Новости
Боец рассказал о применении снарядов с белым фосфором в Херсонской области
ВСУ применили боеприпасы с белым фосфором в Херсонской области
ГЕНИЧЕСК, 23 окт - РИА Новости. ВСУ ударили боеприпасами с белым фосфором по левому берегу Днепра в Херсонской области, сообщил РИА Новости военнослужащий группировки войск "Днепр" с позывным "Камень".
"Стал сам лично наблюдателем применения и белого фосфора и кассетных боеприпасов… Белым фосфором противник непосредственно стрелял... Недалеко находились и жилые районы с гражданскими людьми… Соответственно, он туда и попадал", - сказал номер минометного расчета "Днепра" с позывным "Камень".
По словам военного, когда произошел обстрел, личным составом, в первую очередь, были предприняты все необходимые для защиты меры, после чего бойцы выдвинулись в сторону населенного пункта, чтобы осмотреть местное мирное население и при необходимости оказать им первую помощь.
"Мы выдвинулись на проверку гражданского населения, старались и им оказать помощь", - подытожил боец.
Международное гуманитарное право ограничивает использование боеприпасов с белым фосфором. К таким ограничительным актам относятся в том числе Дополнительные протоколы 1977 года к Женевской конвенции о защите жертв войны 1949 года.