Боец рассказал о применении снарядов с белым фосфором в Херсонской области

ГЕНИЧЕСК, 23 окт - РИА Новости. ВСУ ударили боеприпасами с белым фосфором по левому берегу Днепра в Херсонской области, сообщил РИА Новости военнослужащий группировки войск "Днепр" с позывным "Камень".

"Стал сам лично наблюдателем применения и белого фосфора и кассетных боеприпасов… Белым фосфором противник непосредственно стрелял... Недалеко находились и жилые районы с гражданскими людьми… Соответственно, он туда и попадал", - сказал номер минометного расчета "Днепра" с позывным "Камень".

По словам военного, когда произошел обстрел, личным составом, в первую очередь, были предприняты все необходимые для защиты меры, после чего бойцы выдвинулись в сторону населенного пункта, чтобы осмотреть местное мирное население и при необходимости оказать им первую помощь.

"Мы выдвинулись на проверку гражданского населения, старались и им оказать помощь", - подытожил боец.