Аннулирование

Новость с заголовком "ВС России форсировали Днепр и закрепились на плацдарме у Херсона" аннулируется в связи с ошибочностью распространения Минобороны.
https://ria.ru/20251023/spetsoperatsiya-2049961994.html
Новость с заголовком "ВС России форсировали Днепр и закрепились на плацдарме у Херсона" аннулируется в связи с ошибочностью распространения Минобороны. РИА Новости, 23.10.2025
2025-10-23T01:01:00+03:00
2025-10-23T06:35:00+03:00
безопасность
безопасность
Безопасность
