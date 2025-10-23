https://ria.ru/20251023/sotrudniki-2050049944.html
После взрыва в Копейске ищут 12 человек
После взрыва в Копейске ищут 12 человек
МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ 12 СОТРУДНИКОВ ПОСЛЕ ВЗРЫВА НА ПРЕДПРИЯТИИ В ЧЕЛЯБИНСКОМ КОПЕЙСКЕ УТОЧНЯЕТСЯ, ПРОДОЛЖАЮТСЯ ПОИСКОВЫЕ РАБОТЫ - ГУБЕРНАТОР РИА Новости, 23.10.2025
Местонахождение 12 сотрудников предприятия в Копейске уточняют после взрыва