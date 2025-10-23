https://ria.ru/20251023/kopeysk-2050075184.html
После взрыва в Копейске ищут 12 человек
После взрыва в Копейске ищут 12 человек
После взрыва в Копейске ищут 12 человек
На предприятии в Копейске ищут 12 сотрудников после двух взрывов в цехе, сообщил губернатор Челябинской области Алексей Текслер. РИА Новости, 23.10.2025
копейск
В Копейске после взрыва уточняют местонахождение 12 сотрудников предприятия