В Новосибирске завели дело после обрушения потолка в детской больнице

НОВОСИБИРСК, 23 окт – РИА Новости. Следователи в Новосибирске возбудили уголовное дело о халатности после обрушения потолочных конструкций в детской городской больнице, сообщает СУСК РФ по Новосибирской области.

Ранее в прокуратуре региона сообщили, что часть крыши и потолок обрушилась на третьем этаже хирургического отделения детской городской клинической больницы № 1 в Новосибирске , пострадавших нет, 46 детей временно перевели в другие помещения. Для обеспечения безопасности детей облминздрав организовал перевод детей в другие больницы. Здание обследуют специалисты.

"Возбуждено уголовное дело по факту обрушения потолочных конструкций в медицинском учреждении по признакам преступления, предусмотренного статьей 293 УК РФ (халатность)", - говорится в сообщении.

В ходе расследования следователи дадут юридическую оценку действиям должностных лиц, отвечающих за надлежащее содержание здания, где произошло обрушение потолка, отметили в следственном управлении.

В областном министерстве здравоохранения сообщили, что утром персонал больницы, заметив трещину в одной из палат, оперативно перевел детей из всего отделения в другие отделения. После этого в палате произошло обрушение потолочной балки.

"Была принята превентивная мера. Решили эвакуировать всех ребятишек из этого корпуса… В настоящий момент дети переведены в другие корпуса этой же больницы, часть детей выписана домой. Сейчас разрабатывается маршрутизация и часть детей будут переведены в случае необходимости либо в детскую больницу скорой помощи, либо в областную больницу. Места для них уже готовы", - сообщила и.о. главы минздрава региона Лада Шалыгина.