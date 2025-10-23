Рейтинг@Mail.ru
В Новосибирске завели дело после обрушения потолка в детской больнице - РИА Новости, 23.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:24 23.10.2025 (обновлено: 12:26 23.10.2025)
https://ria.ru/20251023/sk-2050045665.html
В Новосибирске завели дело после обрушения потолка в детской больнице
В Новосибирске завели дело после обрушения потолка в детской больнице - РИА Новости, 23.10.2025
В Новосибирске завели дело после обрушения потолка в детской больнице
Следователи в Новосибирске возбудили уголовное дело о халатности после обрушения потолочных конструкций в детской городской больнице, сообщает СУСК РФ по... РИА Новости, 23.10.2025
2025-10-23T12:24:00+03:00
2025-10-23T12:26:00+03:00
происшествия
новосибирск
россия
новосибирская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/17/2050046302_0:438:720:843_1920x0_80_0_0_193a8ed2939dac498354218dedb600a6.jpg
https://ria.ru/20251022/podzhog-2049747050.html
https://ria.ru/20251022/chelovek-2049774294.html
новосибирск
россия
новосибирская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/17/2050046302_0:370:720:910_1920x0_80_0_0_49492b2b4411f22fec123367938ad459.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, новосибирск, россия, новосибирская область
Происшествия, Новосибирск, Россия, Новосибирская область
В Новосибирске завели дело после обрушения потолка в детской больнице

СК возбудил дело после обрушения потолка в детской больнице в Новосибирске

© Фото : соцсетиПоследствия обрушения потолочных конструкций в детской городской больнице в Новосибирске
Последствия обрушения потолочных конструкций в детской городской больнице в Новосибирске - РИА Новости, 1920, 23.10.2025
© Фото : соцсети
Последствия обрушения потолочных конструкций в детской городской больнице в Новосибирске
Читать ria.ru в
Дзен
НОВОСИБИРСК, 23 окт – РИА Новости. Следователи в Новосибирске возбудили уголовное дело о халатности после обрушения потолочных конструкций в детской городской больнице, сообщает СУСК РФ по Новосибирской области.
Ранее в прокуратуре региона сообщили, что часть крыши и потолок обрушилась на третьем этаже хирургического отделения детской городской клинической больницы № 1 в Новосибирске, пострадавших нет, 46 детей временно перевели в другие помещения. Для обеспечения безопасности детей облминздрав организовал перевод детей в другие больницы. Здание обследуют специалисты.
Ликвидация пожара в многоквартирном доме в Новосибирске - РИА Новости, 1920, 22.10.2025
Подозреваемого в поджоге дома в Новосибирске задержали
Вчера, 05:56
"Возбуждено уголовное дело по факту обрушения потолочных конструкций в медицинском учреждении по признакам преступления, предусмотренного статьей 293 УК РФ (халатность)", - говорится в сообщении.
В ходе расследования следователи дадут юридическую оценку действиям должностных лиц, отвечающих за надлежащее содержание здания, где произошло обрушение потолка, отметили в следственном управлении.
В областном министерстве здравоохранения сообщили, что утром персонал больницы, заметив трещину в одной из палат, оперативно перевел детей из всего отделения в другие отделения. После этого в палате произошло обрушение потолочной балки.
"Была принята превентивная мера. Решили эвакуировать всех ребятишек из этого корпуса… В настоящий момент дети переведены в другие корпуса этой же больницы, часть детей выписана домой. Сейчас разрабатывается маршрутизация и часть детей будут переведены в случае необходимости либо в детскую больницу скорой помощи, либо в областную больницу. Места для них уже готовы", - сообщила и.о. главы минздрава региона Лада Шалыгина.
Она добавила, что аварийный корпус больницы будет "заморожен" до момента принятия решения специальной экспертной комиссией по результатам экспертизы.
Машина скорой помощи - РИА Новости, 1920, 22.10.2025
В Новосибирской области беременная пострадала в ДТП и затем родила
Вчера, 10:18
 
ПроисшествияНовосибирскРоссияНовосибирская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала