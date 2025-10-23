В Сингапуре предрекли миру "грязный" переход к постамериканскому порядку

МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Премьер-министр Сингапура Лоуренс Вонг заявил, что мир ждет неспокойный "грязный" переход к постамериканскому порядку, который может растянуться на десятилетие, и предупредил о необходимости новых торговых союзов, сообщает издание Financial Times по итогам проведенного интервью с политиком.
"Премьер-министр Сингапура призвал к немедленным действиям по содействию либерализации торговли и защите общих глобальных интересов, предупредив мир об ожидании "грязного" перехода к постамериканскому порядку", - пишет издание.
По словам Вонга, "мир находится в процессе великих перемен, которые могут занять десятилетие", поскольку сейчас США отказываются от своей роли "мирового страховщика".
"Есть ощущение, что Америка не извлекла выгоду из существующего мирового порядка, который она сама установила, и она не готова выполнять тяжелую работу по поддержанию этого порядка", - добавил премьер.
Он заявил, что существует потенциал для объединения ЕС и блока АСЕАН в рамках соглашения о свободной торговле, хотя большинство соглашений между Европой и Юго-Восточной Азией ранее заключались на уровне отдельных стран.
