Юрист рассказал, в каких случаях нельзя дважды штрафовать водителей
01:25 23.10.2025 (обновлено: 06:01 23.10.2025)
Юрист рассказал, в каких случаях нельзя дважды штрафовать водителей
Водителей не могут штрафовать дважды за превышение скорости на одном и том же участке, заявил РИА Новости глава московской коллегии адвокатов "Жорин и партнеры" РИА Новости, 23.10.2025
2025
россия, воронеж, сергей жорин
Россия, Воронеж, Сергей Жорин
МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Водителей не могут штрафовать дважды за превышение скорости на одном и том же участке, заявил РИА Новости глава московской коллегии адвокатов "Жорин и партнеры" Сергей Жорин.
"Два штрафа нельзя назначать (Водителю. — Прим. Ред.) если камеры стоят на одном участке, например, через 100 метров и фиксируют одно и то же действие и место — тогда это считается как одно нарушение. В таких случаях суды обычно отменяют второй штраф. Если водитель превысил скорость и продолжает ехать с нарушением, то каждая камера фиксирует отдельный факт правонарушения — то есть формально, это не одно, а два самостоятельных события", — объяснил адвокат.
Ранее Верховный суд России признал законным назначение за превышение скорости двух штрафов подряд.
Речь идет о жалобе транспортного предприятия из Воронежа, чей водитель двигался по мосту со скоростью 85 километров в час вместо положенных 60. Его нарушение зафиксировала сначала одна камера, а через 22 секунды – вторая.
"Если водитель превысил скорость и спустя (условно) километр не снизил ее, то юридически это уже новое правонарушение, потому что он мог прекратить нарушение, но не сделал этого. В таком случае закон не запрещает наказывать дважды поскольку нарушения были раздельными по времени и месту", — уточнил адвокат.
Он добавил, что это можно сравнить с парковкой водителя на месте для инвалидов без соответствующего удостоверения (разрешения): если он припаркуется дважды, это будет считаться как два самостоятельных правонарушения, даже если разница между парковками составила пять минут.
