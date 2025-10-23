Рейтинг@Mail.ru
Россия готова к сотрудничеству по защите цифровых прав, заявил Путин
11:08 23.10.2025
Россия готова к сотрудничеству по защите цифровых прав, заявил Путин
Россия готова к сотрудничеству по защите цифровых прав, заявил Путин - РИА Новости, 23.10.2025
Россия готова к сотрудничеству по защите цифровых прав, заявил Путин
Россия открыта к обмену опытом и активному взаимодействию с зарубежными партнерами в сфере защиты цифровых прав граждан, сообщил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 23.10.2025
Россия готова к сотрудничеству по защите цифровых прав, заявил Путин

Путин: Россия готова к активному взаимодействию по защите цифровых прав граждан

МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Россия открыта к обмену опытом и активному взаимодействию с зарубежными партнерами в сфере защиты цифровых прав граждан, сообщил президент РФ Владимир Путин.
Глава государства направил приветствие участникам международной научно-практической конференции "Проблемы защиты прав человека: обмен лучшими практиками омбудсменов". Путин подчеркнул, что в России последовательно реализуется комплекс мер по защите цифровых прав граждан.
"Хотел бы подтвердить, что Россия открыта к обмену опытом и самому активному взаимодействию с зарубежными партнерами на данном направлении", - сообщил президент в приветствии, текст которого опубликован на сайте Кремля.
Путин отметил, что конференция пользуется растущим авторитетом в мировом правозащитном сообществе. На мероприятии в Москве собрались делегаты из более чем 60 стран мира, в числе которых – национальные омбудсмены, сотрудники государственных ведомств, эксперты и ученые-правоведы.
"Центральное место в повестке дня конференции занимает проблематика защиты прав человека в эпоху цифровой трансформации. Очевидно, что стремительное развитие информационно-коммуникационных технологий, в том числе искусственного интеллекта, не только открывает новые возможности для экономического роста и повышения уровня жизни, но и сопряжено с весьма серьёзными рисками", - добавил Путин.
Владимира Путина - РИА Новости, 1920, 23.10.2025
Путин рассказал о методах обеспечения кибербезопасности
11:04
 
ТехнологииРоссия
 
 
