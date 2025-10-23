Россия готова к сотрудничеству по защите цифровых прав, заявил Путин

МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Россия открыта к обмену опытом и активному взаимодействию с зарубежными партнерами в сфере защиты цифровых прав граждан, сообщил президент РФ Владимир Путин.

Глава государства направил приветствие участникам международной научно-практической конференции "Проблемы защиты прав человека: обмен лучшими практиками омбудсменов". Путин подчеркнул, что в России последовательно реализуется комплекс мер по защите цифровых прав граждан.

"Хотел бы подтвердить, что Россия открыта к обмену опытом и самому активному взаимодействию с зарубежными партнерами на данном направлении", - сообщил президент в приветствии, текст которого опубликован на сайте Кремля.

Путин отметил, что конференция пользуется растущим авторитетом в мировом правозащитном сообществе. На мероприятии в Москве собрались делегаты из более чем 60 стран мира, в числе которых – национальные омбудсмены, сотрудники государственных ведомств, эксперты и ученые-правоведы.