Пропавшая в Красноярском крае семья не планировала уезжать, сообщили в СК
13:05 23.10.2025
Пропавшая в Красноярском крае семья не планировала уезжать, сообщили в СК
происшествия, красноярский край, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Красноярский край, Следственный комитет России (СК РФ)
Пропавшая в Красноярском крае семья не планировала уезжать, сообщили в СК

СК: пропавшая в Красноярском крае семья Усольцевых не собиралась уезжать

© Фото : Следственный комитет Российской ФедерацииАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 23.10.2025
© Фото : Следственный комитет Российской Федерации
Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
КРАСНОЯРСК, 23 окт – РИА Новости. Супруги Усольцевы, пропавшие в туристическом походе в Красноярском крае, не конфликтовали с родственниками и близким кругом знакомых, не планировали уезжать, сообщили РИА Новости в ГСУ СК региона.
"Совокупность собранных на данный момент доказательств свидетельствует о том, что они не покидали территорию Российской Федерации и не имели намерений куда-то уехать. Мужчина занимался бизнесом, женщина психолог. Конфликтов с кем-либо из родственников, окружающих, коллег по работе, они не имели. В ходе осмотра дома (установлено, что ) все ценные вещи на месте. Наличие средств на счетах также свидетельствует о том, что они не собирались покидать страну", - сказала собеседница агентства.
Она добавила, что глава семьи планировал строить дом, о чем свидетельствуют закупленные материалы.
Семья Усольцевых потерялась недалеко от поселка Кутурчин 28 сентября. МВД по Красноярскому краю 2 октября сообщило, что двое взрослых и пятилетняя девочка пропали в Красноярском крае во время турпохода. Семья отправилась по маршруту в направлении горы Буратинка. Очевидцы видели, как двое взрослых с ребенком с туристическими рюкзаками начинали маршрут в сторону Кутурчинского белогорья. По факту безызвестного исчезновения туристов возбуждено уголовное дело органами следственного управления СК.
Больше недели назад, 12 октября активные поиски завершились. Они перешли в режим точечных задач: теперь ими занимаются профессионалы и аттестованные спасатели, выполняя задачи координатора. В субботу, 18 октября по заявке полиции на поиски вышла группировка спасателей краевого учреждения "Спасатель". В региональном отделении "ЛизаАлерт" поиски Усольцевых назвали как самые масштабные и сложные в истории Красноярского края.
