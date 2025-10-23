Пропавшая в Красноярском крае семья не планировала уезжать, сообщили в СК

КРАСНОЯРСК, 23 окт – РИА Новости. Супруги Усольцевы, пропавшие в туристическом походе в Красноярском крае, не конфликтовали с родственниками и близким кругом знакомых, не планировали уезжать, сообщили РИА Новости в ГСУ СК региона.

"Совокупность собранных на данный момент доказательств свидетельствует о том, что они не покидали территорию Российской Федерации и не имели намерений куда-то уехать. Мужчина занимался бизнесом, женщина психолог. Конфликтов с кем-либо из родственников, окружающих, коллег по работе, они не имели. В ходе осмотра дома (установлено, что ) все ценные вещи на месте. Наличие средств на счетах также свидетельствует о том, что они не собирались покидать страну", - сказала собеседница агентства.

Она добавила, что глава семьи планировал строить дом, о чем свидетельствуют закупленные материалы.

Семья Усольцевых потерялась недалеко от поселка Кутурчин 28 сентября. МВД по Красноярскому краю 2 октября сообщило, что двое взрослых и пятилетняя девочка пропали в Красноярском крае во время турпохода. Семья отправилась по маршруту в направлении горы Буратинка. Очевидцы видели, как двое взрослых с ребенком с туристическими рюкзаками начинали маршрут в сторону Кутурчинского белогорья. По факту безызвестного исчезновения туристов возбуждено уголовное дело органами следственного управления СК