Многодетные семьи должны стать нормой, заявил Путин

Путин: "Многодетные семьи должны стать нормой для России"
Многодетные семьи должны стать нормой для России, заявил Путин.
Все больше россиян хотят, чтобы их семьи были многодетными, добавил глава государства.
