Многодетные семьи должны стать нормой, заявил Путин - РИА Новости, 23.10.2025
15:02 23.10.2025
Многодетные семьи должны стать нормой, заявил Путин
Путин: "Многодетные семьи должны стать нормой для России"
Многодетные семьи должны стать нормой для России, заявил Путин. Все больше россиян хотят, чтобы их семьи были многодетными, добавил глава государства.
МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Многодетные семьи должны стать нормой для России, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Не раз говорил: семья, где растут трое и больше детей, должна стать нормой, естественным образом жизни в нашей стране", - сказал глава государства в ходе Совета при президенте РФ по реализации государственной демографической и семейной политики.
В России утвердили стратегию по реализации демографической политики
24 марта, 10:27
 
