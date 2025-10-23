Рейтинг@Mail.ru
Семьям погибших при взрыве в Копейске окажут всю необходимую помощь
00:07 23.10.2025 (обновлено: 02:22 23.10.2025)
Семьям погибших при взрыве в Копейске окажут всю необходимую помощь
Семьям погибших и пострадавших окажут всю необходимую помощь после взрыва на предприятии в Копейске Челябинской области, сообщил глава региона Алексей Текслер. РИА Новости, 23.10.2025
происшествия
копейск
челябинская область
алексей текслер
взрыв на предприятии в копейске
копейск
челябинская область
происшествия, копейск, челябинская область, алексей текслер, взрыв на предприятии в копейске
Происшествия, Копейск, Челябинская область, Алексей Текслер, Взрыв на предприятии в Копейске
Семьям погибших при взрыве в Копейске окажут всю необходимую помощь

© РИА Новости / Виталий Аньков
Сотрудник МЧС России
Сотрудник МЧС России - РИА Новости, 1920, 23.10.2025
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
Сотрудник МЧС России. Архивное фото
ЧЕЛЯБИНСК, 23 окт – РИА Новости. Семьям погибших и пострадавших окажут всю необходимую помощь после взрыва на предприятии в Копейске Челябинской области, сообщил глава региона Алексей Текслер.
"Семьям погибших и пострадавших обязательно будет оказана вся необходимая помощь и поддержка. О решениях сообщу дополнительно", - написал Текслер в своем Telegram-канале.
Глава региона ранее сообщил о взрыве на одном из предприятий города Копейска, угрозы жителям и гражданским объектам нет. Позже он добавил, что погибли, предварительно, 4 человека. В настоящий момент версия прилета БПЛА не подтверждается.
Происшествия
 
 
Заголовок открываемого материала