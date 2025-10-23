https://ria.ru/20251023/sb-2050035291.html
В Совбезе рассказали о попытках фальсификации истории со стороны Запада
В Совбезе рассказали о попытках фальсификации истории со стороны Запада - РИА Новости, 23.10.2025
В Совбезе рассказали о попытках фальсификации истории со стороны Запада
Попытки фальсификации истории со стороны стран коллективного Запада приняли беспрецедентные масштабы, заявил заместитель секретаря Совета безопасности РФ... РИА Новости, 23.10.2025
В Совбезе рассказали о попытках фальсификации истории со стороны Запада
Венедиктов: попытки фальсификации истории приняли беспрецедентные масштабы
МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Попытки фальсификации истории со стороны стран коллективного Запада приняли беспрецедентные масштабы, заявил заместитель секретаря Совета безопасности РФ Александр Венедиктов.
В четверг в Москве Венедиктов
в ходе торжественной церемонии передал послу Монголии
в России
Улзийсайханы Энхтувшину книгу "Подвиг Монголии во Второй мировой войне". Сборник, подготовленный аппаратом СБ совместно с Российским государственным гуманитарным университетом (РГГУ
), посвящен советско-монгольским отношениям в годы Великой Отечественной войны и вкладе Монголии в победу во Второй мировой войне.
Особую, фундаментальную роль во взаимодействии Москвы и Улан-Батора
играет бережное сохранение исторической правды о совместной героической борьбе Советского Союза и Монголии с нацизмом и милитаризмом, отметил Венедиктов в ходе церемонии.
"Особенно это важно сегодня, когда попытки фальсификации истории со стороны стран коллективного Запада приняли беспрецедентные масштабы. В так называемой цивилизованной Европе
продолжается бескомпромиссная борьба с памятниками тем, кто освобождал эти земли от нацистских захватчиков", - сказал Венедиктов.
Вместо этого в Европе возводятся монументы коллаборационистам, добавил он. "По всей видимости, в европейских столицах забыли, кому они обязаны своим освобождением", - отметил замсекретаря Совбеза РФ.
"На примере украинских событий отчетливо видно, к каким трагедиям может привести разрушение исторического наследия и прививание ложных ценностей", - подчеркнул Венедиктов.