Рейтинг@Mail.ru
В Совбезе рассказали о попытках фальсификации истории со стороны Запада - РИА Новости, 23.10.2025
11:58 23.10.2025
https://ria.ru/20251023/sb-2050035291.html
В Совбезе рассказали о попытках фальсификации истории со стороны Запада
В Совбезе рассказали о попытках фальсификации истории со стороны Запада - РИА Новости, 23.10.2025
В Совбезе рассказали о попытках фальсификации истории со стороны Запада
Попытки фальсификации истории со стороны стран коллективного Запада приняли беспрецедентные масштабы, заявил заместитель секретаря Совета безопасности РФ... РИА Новости, 23.10.2025
2025-10-23T11:58:00+03:00
2025-10-23T11:58:00+03:00
в мире
монголия
россия
москва
александр венедиктов
российский государственный гуманитарный университет
монголия
россия
москва
в мире, монголия, россия, москва, александр венедиктов, российский государственный гуманитарный университет
В мире, Монголия, Россия, Москва, Александр Венедиктов, Российский государственный гуманитарный университет
В Совбезе рассказали о попытках фальсификации истории со стороны Запада

Венедиктов: попытки фальсификации истории приняли беспрецедентные масштабы

© AP Photo / Virginia MayoФлаг Евросоюза у штаб-квартиры ЕС в Брюсселе
Флаг Евросоюза у штаб-квартиры ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 23.10.2025
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаг Евросоюза у штаб-квартиры ЕС в Брюсселе. Архивное фото
МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Попытки фальсификации истории со стороны стран коллективного Запада приняли беспрецедентные масштабы, заявил заместитель секретаря Совета безопасности РФ Александр Венедиктов.
В четверг в Москве Венедиктов в ходе торжественной церемонии передал послу Монголии в России Улзийсайханы Энхтувшину книгу "Подвиг Монголии во Второй мировой войне". Сборник, подготовленный аппаратом СБ совместно с Российским государственным гуманитарным университетом (РГГУ), посвящен советско-монгольским отношениям в годы Великой Отечественной войны и вкладе Монголии в победу во Второй мировой войне.
Флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 08.05.2025
Венгерский историк рассказал о фальсификации истории в ЕС
8 мая, 23:21
Особую, фундаментальную роль во взаимодействии Москвы и Улан-Батора играет бережное сохранение исторической правды о совместной героической борьбе Советского Союза и Монголии с нацизмом и милитаризмом, отметил Венедиктов в ходе церемонии.
"Особенно это важно сегодня, когда попытки фальсификации истории со стороны стран коллективного Запада приняли беспрецедентные масштабы. В так называемой цивилизованной Европе продолжается бескомпромиссная борьба с памятниками тем, кто освобождал эти земли от нацистских захватчиков", - сказал Венедиктов.
Вместо этого в Европе возводятся монументы коллаборационистам, добавил он. "По всей видимости, в европейских столицах забыли, кому они обязаны своим освобождением", - отметил замсекретаря Совбеза РФ.
"На примере украинских событий отчетливо видно, к каким трагедиям может привести разрушение исторического наследия и прививание ложных ценностей", - подчеркнул Венедиктов.
Здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 09.10.2025
В МИД России рассказали, зачем Запад переписывает историю Второй мировой
9 октября, 14:14
 
В миреМонголияРоссияМоскваАлександр ВенедиктовРоссийский государственный гуманитарный университет
 
 
