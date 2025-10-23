СМИ сообщили об издевательствах над Саркози в тюрьме

МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Экс-президент Франции Николя Саркози, находящийся в тюрьме Санте, испытывает проблемы со сном из-за поведения других заключенных, сообщает британская газета Daily Mail.
"Опальный экс-президент Франции Николя Саркози провел свою первую ночь в тюрьме, подвергаясь насмешкам из-за своего роста и крикам со стороны сокамерников", — говорится в публикации.
Адвокат рассказал, как прошел первый день Саркози в тюрьме
22 октября, 00:24
Издание сообщает, что после инцидента в соседнюю с Саркози камеру направили двух сотрудников полиции, чтобы разобраться в ситуации.
Суд Парижа 25 сентября приговорил бывшего политика к пяти годам тюрьмы в рамках дела о ливийском финансировании его предвыборной кампании 2007 года.
Расследование дела Саркози началось в 2012 году после публикации изданием Mediapart документов, в которых говорилось о передаче Триполи 50 миллионов евро на нужды президентской кампании Саркози 2007 года.
В 2016 году франко-ливанский бизнесмен Зияд Такиеддин рассказал, что в конце 2006 — начале 2007 года доставлял из Ливии в МВД Франции, которым в тот момент руководил Саркози, чемоданы с наличными на сумму в пять миллионов евро. По его словам, два раза он передавал деньги главе администрации Саркози Клоду Геану, а один раз — лично кандидату в президенты.
В 2018 году Саркози были предъявлены обвинения в коррупции, незаконном финансировании избирательной кампании и сокрытии растраты ливийских государственных средств. В ноябре 2020 года Такиеддин отказался от своих обвинений в адрес Саркози.
Адвокат рассказал, сколько Саркози пробудет в тюрьме
21 октября, 11:23