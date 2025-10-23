Рейтинг@Mail.ru
Антироссийские санкции ЕС не работают, заявили в МИД - РИА Новости, 23.10.2025
11:17 23.10.2025
Антироссийские санкции ЕС не работают, заявили в МИД
в мире
россия
москва
брюссель
мария захарова
евросоюз
в мире, россия, москва, брюссель, мария захарова, евросоюз
В мире, Россия, Москва, Брюссель, Мария Захарова, Евросоюз
Антироссийские санкции ЕС не работают, заявили в МИД

Захарова: санкции против России не работают и вредят самому Евросоюзу

© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 23.10.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 23 окт – РИА Новости. Санкции ЕС против России не работают, вредят самому Евросоюзу, и Москва оставляет за собой право реагировать на них с учетом своих интересов, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Санкции, которые (европейские элиты – ред.) вводят против России, так как они их задумывали, не работают. Санкции, которые они вводят против России, в первую очередь, работают против Европейского Союза. Возможности Брюсселя по расширению санкционных режимов против нашей страны по большому счету исчерпаны… Россия оставляет за собой право отвечать на любые враждебные действия со стороны ЕС – даже если речь идет о заведомо безуспешны попытках нанести нам вред – так, как мы считаем более правильным и выгодным для нас. Реагировать будем адекватно, выверенно и с учетом наших коренных интересов", - сказала она на брифинге для СМИ.
Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 23.10.2025
"Жесткая линия": в США раскрыли план ЕС после срыва саммита в Будапеште
