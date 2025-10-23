Рейтинг@Mail.ru
США верят в эффективность новых санкций против России - РИА Новости, 23.10.2025
21:13 23.10.2025 (обновлено: 21:19 23.10.2025)
США верят в эффективность новых санкций против России
США верят в эффективность новых санкций против России - РИА Новости, 23.10.2025
США верят в эффективность новых санкций против России
США верят в эффективность новых санкций против РФ, заявила официальный представитель Белого дома Каролин Левитт. РИА Новости, 23.10.2025
2025-10-23T21:13:00+03:00
2025-10-23T21:19:00+03:00
в мире
россия
сша
санкции в отношении россии
администрация президента сша
россия
сша
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
1920
1080
true
1920
1440
true
1920
1920
true
в мире, россия, сша, санкции в отношении россии, администрация президента сша
В мире, Россия, США, Санкции в отношении России, Администрация президента США
США верят в эффективность новых санкций против России

Белый дом заявил, что США верят в эффективность новых санкций против России

Здание Белого дома в Вашингтоне
Здание Белого дома в Вашингтоне
© Fotolia / Andrea Izzotti
Здание Белого дома в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 23 окт - РИА Новости. США верят в эффективность новых санкций против РФ, заявила официальный представитель Белого дома Каролин Левитт.
«
"Много. Если вы смотрели санкции, они очень тяжелые", - сказала Левитт в Белом доме.
Так она ответила на вопрос, будут ли последствия у новых санкций против РФ, учитывая, что предыдущие не были столь эффективны.
В мире, Россия, США, Санкции в отношении России, Администрация президента США
 
 
