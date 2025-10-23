Рейтинг@Mail.ru
ЕС ввел санкции против подразделения ЛУКОЙЛ Litasco Middle East DMCC
12:52 23.10.2025
ЕС ввел санкции против подразделения ЛУКОЙЛ Litasco Middle East DMCC
ЕС ввел санкции против подразделения ЛУКОЙЛ Litasco Middle East DMCC
Торговое подразделение ЛУКОЙЛ Litasco Middle East DMCC со штаб-квартирой в Дубае и крупнейший портовый оператор Дальнего Востока FESCO внесены в санкции ЕС
2025-10-23T12:52:00+03:00
2025-10-23T12:53:00+03:00
дальний восток
дубай
евросоюз
лукойл
fesco
дальний восток
дубай
дальний восток, дубай, евросоюз, лукойл, fesco
Дальний Восток, Дубай, Евросоюз, ЛУКОЙЛ, FESCO
ЕС ввел санкции против подразделения ЛУКОЙЛ Litasco Middle East DMCC

Litasco Middle East DMCC и портовый оператор FESCO попали под санкции ЕС

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе
Флаги Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 23.10.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Флаги Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 23 окт – РИА Новости. Торговое подразделение ЛУКОЙЛ Litasco Middle East DMCC со штаб-квартирой в Дубае и крупнейший портовый оператор Дальнего Востока FESCO внесены в санкции ЕС, говорится в заявлении Совета ЕС.
"В частности, 19-й пакет включает в себя Litasco Middle East DMCC, ключевого поставщика ЛУКОЙЛа, базирующегося в Объединенных Арабских Эмиратах", - указывается в документе.
Там добавили, что ограничения также распространены на крупнейшего портового контейнерного оператора на Дальнем Востоке – компанию FESCO.
Под санкциями также оказались еще 117 морских танкеров, которые в ЕС связывают якобы с перевозкой российской нефти. Теперь число подсанкционных морских судов достигло 557.
Евросоюз ввел санкции против судостроительного комплекса "Звезда"
12:23
 
Дальний ВостокДубайЕвросоюзЛУКОЙЛFESCO
 
 
