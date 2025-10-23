Эксперт оценил влияние санкций ЕС на работу визовых центров

МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Санкции ЕС в рамках 19-го пакета в части запрета европейским компаниям организовывать туристские услуги в РФ не повлияют на деятельность визовых центров в России, так как они являются российскими юридическими лицами и выступают посредниками между заявителями и консульствами, сообщил РИА Новости исполнительный директор компании "Визаход" Даниил Сергеев.
Глава внешнеполитической службы Евросоюза Кая Каллас ранее в четверг сообщила, что Евросоюз принял 19-й пакет санкций против России. Согласно документу, европейским компаниям запрещается оказывать любые услуги, напрямую связанные с туристической деятельностью в России.
"У ЕС нет визовых центров в РФ своих. Визовые центры - это дочерние компании, чаще всего индийские. Это никак не отразится (на деятельности визовых центров - ред.). Это международные компании, которые зарегистрированы или в Индии, или в Дубае, имеющее российское юрлицо. К визам это никак точно не относится. Визы делают консульства с посредничеством российских юридических лиц, которые являются дочерними предприятиями крупных международных концернов", - сказал Сергеев.
По данным сервиса проверки контрагентов "Контур.Фокус", с которыми ознакомилось РИА Новости, например, официальный визовый центр Италии в Москве VMS (ООО "Виза менеджмент сервис"), также как и официальный визовый центр Франции - VFS Global (ООО "ВиЭф Сервисес") являются российскими юридическими лицами.
