Эксперт оценил влияние санкций ЕС на работу визовых центров

МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Санкции ЕС в рамках 19-го пакета в части запрета европейским компаниям организовывать туристские услуги в РФ не повлияют на деятельность визовых центров в России, так как они являются российскими юридическими лицами и выступают посредниками между заявителями и консульствами, сообщил РИА Новости исполнительный директор компании "Визаход" Даниил Сергеев.