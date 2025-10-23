Рейтинг@Mail.ru
Эксперт оценил влияние санкций ЕС на работу визовых центров - РИА Новости, 23.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
 
12:29 23.10.2025
https://ria.ru/20251023/sanktsii-2050047212.html
Эксперт оценил влияние санкций ЕС на работу визовых центров
Эксперт оценил влияние санкций ЕС на работу визовых центров - РИА Новости, 23.10.2025
Эксперт оценил влияние санкций ЕС на работу визовых центров
Санкции ЕС в рамках 19-го пакета в части запрета европейским компаниям организовывать туристские услуги в РФ не повлияют на деятельность визовых центров в... РИА Новости, 23.10.2025
2025-10-23T12:29:00+03:00
2025-10-23T12:29:00+03:00
туризм
россия
евросоюз
шенгенская виза
виза
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155706/63/1557066369_0:39:3000:1727_1920x0_80_0_0_bf7099ff2f6f1b9e7624e23e2dce5042.jpg
https://ria.ru/20251010/evrosoyuz-2047524904.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155706/63/1557066369_189:0:2856:2000_1920x0_80_0_0_d00a8ba8d00a4d4c62b0f4b22368ed85.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, евросоюз, шенгенская виза, виза
Туризм, Россия, Евросоюз, Шенгенская виза, Виза
Эксперт оценил влияние санкций ЕС на работу визовых центров

Сергеев: санкции ЕС не повлияют на деятельность визовых центров в России

© РИА Новости / Нина ЗотинаПаспорт гражданина Российской Федерации
Паспорт гражданина Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 23.10.2025
© РИА Новости / Нина Зотина
Паспорт гражданина Российской Федерации. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Санкции ЕС в рамках 19-го пакета в части запрета европейским компаниям организовывать туристские услуги в РФ не повлияют на деятельность визовых центров в России, так как они являются российскими юридическими лицами и выступают посредниками между заявителями и консульствами, сообщил РИА Новости исполнительный директор компании "Визаход" Даниил Сергеев.
Глава внешнеполитической службы Евросоюза Кая Каллас ранее в четверг сообщила, что Евросоюз принял 19-й пакет санкций против России. Согласно документу, европейским компаниям запрещается оказывать любые услуги, напрямую связанные с туристической деятельностью в России.
ЕС нет визовых центров в РФ своих. Визовые центры - это дочерние компании, чаще всего индийские. Это никак не отразится (на деятельности визовых центров - ред.). Это международные компании, которые зарегистрированы или в Индии, или в Дубае, имеющее российское юрлицо. К визам это никак точно не относится. Визы делают консульства с посредничеством российских юридических лиц, которые являются дочерними предприятиями крупных международных концернов", - сказал Сергеев.
По данным сервиса проверки контрагентов "Контур.Фокус", с которыми ознакомилось РИА Новости, например, официальный визовый центр Италии в Москве VMS (ООО "Виза менеджмент сервис"), также как и официальный визовый центр Франции - VFS Global (ООО "ВиЭф Сервисес") являются российскими юридическими лицами.
Флаги Евросоюза - РИА Новости, 1920, 10.10.2025
Страны ЕС изменят процедуру пересечения границы для иностранцев
10 октября, 14:45
 
ТуризмРоссияЕвросоюзШенгенская визаВиза
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала