Рейтинг@Mail.ru
МИД прокомментировал решение США о санкциях против "Роснефти" и "Лукойла" - РИА Новости, 23.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:19 23.10.2025 (обновлено: 11:20 23.10.2025)
https://ria.ru/20251023/sanktsii-2050025306.html
МИД прокомментировал решение США о санкциях против "Роснефти" и "Лукойла"
МИД прокомментировал решение США о санкциях против "Роснефти" и "Лукойла" - РИА Новости, 23.10.2025
МИД прокомментировал решение США о санкциях против "Роснефти" и "Лукойла"
РФ считает решение минфина США о введении санкций против российских компаний "Роснефть" и "Лукойл" контрпродуктивным, но особых проблем для Москвы оно не... РИА Новости, 23.10.2025
2025-10-23T11:19:00+03:00
2025-10-23T11:20:00+03:00
россия
сша
москва
мария захарова
роснефть
лукойл
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0c/1983297884_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_791619570acaa857b7df16668a930517.jpg
https://ria.ru/20251023/aktsii-2049982009.html
россия
сша
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0c/1983297884_191:0:2922:2048_1920x0_80_0_0_def7db1b1e04207a997d4ef9acdd25bd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, сша, москва, мария захарова, роснефть, лукойл, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Россия, США, Москва, Мария Захарова, Роснефть, ЛУКОЙЛ, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
МИД прокомментировал решение США о санкциях против "Роснефти" и "Лукойла"

МИД назвал новые санкции США против РФ контрпродуктивными

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМИД России
МИД России - РИА Новости, 1920, 23.10.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
МИД России. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. РФ считает решение минфина США о введении санкций против российских компаний "Роснефть" и "Лукойл" контрпродуктивным, но особых проблем для Москвы оно не создаст, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Не могу не прокомментировать новость об объявленном министерством финансов США решении о введении односторонних ограничительных мер в отношении российских нефтяных компаний "Роснефть" и "Лукойл" под предлогом, это прямая цитата, "недостаточной приверженности российской стороны мирному урегулированию на Украине". Мы рассматриваем данный шаг как имеющий исключительно контрпродуктивный характер, в том числе с точки зрения сигнала в пользу достижения значимых переговорных развязок в украинском конфликте", - сказала она.
"Если нынешняя администрация США начнет брать пример со своих предшественников, пытавшихся вынудить или заставить Россию поступиться своими национальными интересами с помощью неправомерных санкций, то результат будет точно таким же - провальным с внутриполитической точки зрения и негативным для стабильности мирной экономики", - добавила Захарова.
Она подчеркнула, что для России "особых проблем в связи с упомянутым решением минфина не возникнет".
"Наша страна выработала устойчивый иммунитет к западным рестрикциям и продолжит уверенное развитие своего экономического и энергетического потенциала", - заключила Захарова.
Логотип компании Лукойл - РИА Новости, 1920, 23.10.2025
Акции "Лукойла" и "Роснефти" дешевеют после сообщений о санкциях США
07:27
 
РоссияСШАМоскваМария ЗахароваРоснефтьЛУКОЙЛМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала