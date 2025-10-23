Рейтинг@Mail.ru
Санкции ЕС включают меры против российского СПГ, заявил глава Евросовета - РИА Новости, 23.10.2025
10:29 23.10.2025
Санкции ЕС включают меры против российского СПГ, заявил глава Евросовета
Санкции ЕС включают меры против российского СПГ, заявил глава Евросовета
Санкции ЕС включают меры против российского СПГ, заявил глава Евросовета

БРЮССЕЛЬ, 23 окт – РИА Новости. Новый 19-й пакет санкций Евросоюза включает меры в отношении российского СПГ, заявил председатель Евросовета Антониу Кошта на пресс-подходе перед встречей лидеров стран ЕС.
"19-й пакет включал СПГ", - сказал он.
В РФ не раз заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России энергоресурсов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами.
РоссияАнтониу КоштаЕвросоветЕвросоюз
 
 
