В Британии оценили последствия новых санкций США против России - РИА Новости, 23.10.2025
02:13 23.10.2025
https://ria.ru/20251023/sanktsii-2049967687.html
В Британии оценили последствия новых санкций США против России
В Британии оценили последствия новых санкций США против России - РИА Новости, 23.10.2025
В Британии оценили последствия новых санкций США против России
Санкции, которые администрация США ввела в отношении России, не окажут никакого влияния на позицию Москвы по урегулированию украинского конфликта, такое мнение... РИА Новости, 23.10.2025
2025-10-23T02:13:00+03:00
2025-10-23T02:13:00+03:00
в мире
сша
россия
москва
скотт бессент
владимир путин
лукойл
роснефть
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1e/2038519861_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_05e99615cb97be3367f7a51ed758e190.jpg
сша
россия
москва
в мире, сша, россия, москва, скотт бессент, владимир путин, лукойл, роснефть
В мире, США, Россия, Москва, Скотт Бессент, Владимир Путин, ЛУКОЙЛ, Роснефть
В Британии оценили последствия новых санкций США против России

Журналист Торнтон: санкции США не смогут повлиять на позицию России по Украине

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonАмериканский флаг перед Белым домом в Вашингтоне
Американский флаг перед Белым домом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 23.10.2025
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Американский флаг перед Белым домом в Вашингтоне. Архивное фото
МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Санкции, которые администрация США ввела в отношении России, не окажут никакого влияния на позицию Москвы по урегулированию украинского конфликта, такое мнение в соцсети Х высказал британский журналист Уоррен Торнтон.
«
"Честно говоря, у меня есть 12-летний ребенок, который ведет себя лучше, чем эта администрация. Как будто это изменит мнение русских", — написал он, комментируя заявление главы минфина США Скотта Бессента о новых ограничениях.
Президент США Дональд Трамп во время встречи с Владимиром Зеленским - РИА Новости, 1920, 22.10.2025
"Падение Зеленского": в Италии забили тревогу после заявления Трампа
Вчера, 04:21
Накануне США анонсировали новый пакет антироссийских санкций, в рамках которого были введены меры против "Роснефти", "Лукойла" и 34 их дочерних предприятий.
Новые ограничения распространяются на все структуры, находящиеся под контролем "Роснефти" и "Лукойла" на 50% и более, даже если они не включены в санкционный список напрямую.
Под ограничения попали, в том числе, 28 дочерних предприятий "Роснефти" и 6 дочерних компаний "Лукойла".
Американский минфин заявил, что введение новых санкций против России обусловлено тем, что у Москвы якобы отсутствует желание вести мирный процесс по Украине.
В тот же день комитет сената США по международным отношениям одобрил три антироссийских законопроекта. Первый из них предполагает внесение России в список государств-спонсоров терроризма, второй — введение экономических санкций против Китая. Третий проект предусматривает передачу Киеву хранящихся в США российских активов каждые 90 дней.
Президент США Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Белом доме - РИА Новости, 1920, 22.10.2025
В США раскрыли, какое решение Трамп принял на встрече с Зеленским
Вчера, 09:34

Россия неоднократно называла заморозку активов воровством, а также ввела ответные ограничения: активы иностранных инвесторов из недружественных стран и доходы от них аккумулируются на специальных счетах типа "C". Выводить их можно только по решению специальной правительственной комиссии.

В Москве не раз подчеркивали, что справится с санкционным давлением, которое на нее начали оказывать несколько лет назад и продолжают усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций. В самих западных странах не раз звучали мнения об их неэффективности.
Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 23.10.2025
Трамп надеется, что санкции против России не будут действовать долго
00:27
 
В миреСШАРоссияМоскваСкотт БессентВладимир ПутинЛУКОЙЛРоснефть
 
 
