В Британии оценили последствия новых санкций США против России

МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Санкции, которые администрация США ввела в отношении России, не окажут никакого влияния на позицию Москвы по урегулированию украинского конфликта, такое мнение в соцсети Х высказал британский журналист Уоррен Торнтон.
«
"Честно говоря, у меня есть 12-летний ребенок, который ведет себя лучше, чем эта администрация. Как будто это изменит мнение русских", — написал он, комментируя заявление главы минфина США Скотта Бессента о новых ограничениях.
Новые ограничения распространяются на все структуры, находящиеся под контролем "Роснефти" и "Лукойла" на 50% и более, даже если они не включены в санкционный список напрямую.
Под ограничения попали, в том числе, 28 дочерних предприятий "Роснефти" и 6 дочерних компаний "Лукойла".
В тот же день комитет сената США по международным отношениям одобрил три антироссийских законопроекта. Первый из них предполагает внесение России в список государств-спонсоров терроризма, второй — введение экономических санкций против Китая. Третий проект предусматривает передачу Киеву хранящихся в США российских активов каждые 90 дней.
Россия неоднократно называла заморозку активов воровством, а также ввела ответные ограничения: активы иностранных инвесторов из недружественных стран и доходы от них аккумулируются на специальных счетах типа "C". Выводить их можно только по решению специальной правительственной комиссии.
В Москве не раз подчеркивали, что справится с санкционным давлением, которое на нее начали оказывать несколько лет назад и продолжают усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций. В самих западных странах не раз звучали мнения об их неэффективности.
Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.