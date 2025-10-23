"Честно говоря, у меня есть 12-летний ребенок, который ведет себя лучше, чем эта администрация. Как будто это изменит мнение русских", — написал он, комментируя заявление главы минфина США Скотта Бессента о новых ограничениях.

Новые ограничения распространяются на все структуры, находящиеся под контролем "Роснефти" и "Лукойла" на 50% и более, даже если они не включены в санкционный список напрямую.

Россия неоднократно называла заморозку активов воровством, а также ввела ответные ограничения: активы иностранных инвесторов из недружественных стран и доходы от них аккумулируются на специальных счетах типа "C". Выводить их можно только по решению специальной правительственной комиссии.

В Москве не раз подчеркивали, что справится с санкционным давлением, которое на нее начали оказывать несколько лет назад и продолжают усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций. В самих западных странах не раз звучали мнения об их неэффективности.