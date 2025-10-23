https://ria.ru/20251023/sammit-2050190949.html
Саммит в Будапеште был предложен американской стороной, сообщил Путин
Саммит в Будапеште был предложен американской стороной, сообщил Путин
Саммит в Будапеште был предложен американской стороной, сообщил Путин
Президент России Владимир Путин сообщил, что в последнем разговоре с лидером США Дональдом Трампом саммит в Будапеште был предложен американской стороной.
Путин о заявлениях Трампа: скорее, речь идет о переносе встречи
Путин о заявлениях Трампа по саммиту: скорее, речь идет о переносе встречи
Саммит в Будапеште был предложен американской стороной, сообщил Путин
Путин: в разговоре с Трампом саммит в Венгрии был предложен со стороны США