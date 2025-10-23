Рейтинг@Mail.ru
Саммит в Будапеште был предложен американской стороной, сообщил Путин - РИА Новости, 23.10.2025
19:11 23.10.2025
Саммит в Будапеште был предложен американской стороной, сообщил Путин
Саммит в Будапеште был предложен американской стороной, сообщил Путин
Президент России Владимир Путин сообщил, что в последнем разговоре с лидером США Дональдом Трампом саммит в Будапеште был предложен американской стороной. РИА Новости, 23.10.2025
2025
Путин о заявлениях Трампа: скорее, речь идет о переносе встречи
Путин о заявлениях Трампа по саммиту: скорее, речь идет о переносе встречи
Саммит в Будапеште был предложен американской стороной, сообщил Путин

Путин: в разговоре с Трампом саммит в Венгрии был предложен со стороны США

МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что в последнем разговоре с лидером США Дональдом Трампом саммит в Будапеште был предложен американской стороной.
"В последнем телефонном разговоре и сама встреча, и место ее проведения были предложены американской стороной", - сказал Путин журналистам.
На прошлой неделе лидеры РФ и США провели восьмой с начала года телефонный разговор.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 23.10.2025
Путин прокомментировал слова Трампа о саммите в Венгрии
Вчера, 18:37
 
