https://ria.ru/20251023/ryutte-2049965195.html
Рютте считает, что санкции США заставят Москву сесть за стол переговоров
Рютте считает, что санкции США заставят Москву сесть за стол переговоров - РИА Новости, 23.10.2025
Рютте считает, что санкции США заставят Москву сесть за стол переговоров
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что новые американские санкции против российских компаний заставят Москву сесть за стол переговоров по Украине. РИА Новости, 23.10.2025
2025-10-23T01:40:00+03:00
2025-10-23T01:40:00+03:00
2025-10-23T01:40:00+03:00
в мире
украина
москва
россия
марк рютте
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/13/2036232224_0:79:3062:1801_1920x0_80_0_0_fb2783b9488189b925fdf2d6cc4b3d80.jpg
https://ria.ru/20251023/ukraina-2049963892.html
украина
москва
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/13/2036232224_200:0:2931:2048_1920x0_80_0_0_04d48d8d9575335d3de8e600fcd55f76.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, москва, россия, марк рютте, нато
В мире, Украина, Москва, Россия, Марк Рютте, НАТО
Рютте считает, что санкции США заставят Москву сесть за стол переговоров
Рютте: новые санкции США заставят Москву сесть за стол переговоров по Украине