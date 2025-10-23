Рейтинг@Mail.ru
01:40 23.10.2025
Рютте считает, что санкции США заставят Москву сесть за стол переговоров
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что новые американские санкции против российских компаний заставят Москву сесть за стол переговоров по Украине. РИА Новости, 23.10.2025
в мире
украина
москва
россия
марк рютте
нато
в мире, украина, москва, россия, марк рютте, нато
В мире, Украина, Москва, Россия, Марк Рютте, НАТО
© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonМарк Рютте
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Марк Рютте. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 23 окт - РИА Новости. Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что новые американские санкции против российских компаний заставят Москву сесть за стол переговоров по Украине.
"Прекращение боевых действий - это абсолютно верный подход, и теперь мы должны убедиться, что Украина действительно хочет этого, они уже заявили об этом, а также, чтобы и Россия села за стол переговоров. А сегодняшние санкции в отношении их компаний помогут этому процессу", - сказал Рютте в интервью Fox News.
Рютте назвал первый шаг в мирном процессе по Украине
В миреУкраинаМоскваРоссияМарк РюттеНАТО
 
 
