Рютте утверждает, что мирного плана по Украине нет

ВАШИНГТОН, 23 окт – РИА Новости. Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что мирного плана по Украине "на столе" сейчас нет.

"Никакого мирного плана на столе нет", – сказал Рютте на встрече с Трампом.

"Если есть мирный план, то это то, что президент (США – Прим. Ред.) заявил в прошлую пятницу – остановитесь, где находитесь, и прекратите сражаться", – добавил он.

Президент США Дональд Трамп в среду объявил об отмене запланированной встречи с российским лидером Владимиром Путиным в Будапеште, поскольку у него сложилось впечатление, что она не достигнет нужной цели. В то же время президент США добавил, что планирует встретиться с российским коллегой в будущем, и заявил, что сохраняет настрой на урегулирование конфликта на Украине