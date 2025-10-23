Рейтинг@Mail.ru
Рютте утверждает, что мирного плана по Украине нет - РИА Новости, 23.10.2025
00:46 23.10.2025 (обновлено: 10:21 23.10.2025)
Рютте утверждает, что мирного плана по Украине нет
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что мирного плана по Украине "на столе" сейчас нет. РИА Новости, 23.10.2025
в мире, украина, марк рютте, нато
В мире, Украина, Марк Рютте, НАТО
Рютте утверждает, что мирного плана по Украине нет

Рютте: никакого мирного плана по Украине нет

© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп встречается с генеральным секретарём НАТО Марком Рютте в Овальном кабинете Белого дома
Президент США Дональд Трамп встречается с генеральным секретарём НАТО Марком Рютте в Овальном кабинете Белого дома - РИА Новости, 1920, 23.10.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп встречается с генеральным секретарём НАТО Марком Рютте в Овальном кабинете Белого дома
ВАШИНГТОН, 23 окт – РИА Новости. Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что мирного плана по Украине "на столе" сейчас нет.
"Никакого мирного плана на столе нет", – сказал Рютте на встрече с Трампом.
"Если есть мирный план, то это то, что президент (США – Прим. Ред.) заявил в прошлую пятницу – остановитесь, где находитесь, и прекратите сражаться", – добавил он.
Президент США Дональд Трамп в среду объявил об отмене запланированной встречи с российским лидером Владимиром Путиным в Будапеште, поскольку у него сложилось впечатление, что она не достигнет нужной цели. В то же время президент США добавил, что планирует встретиться с российским коллегой в будущем, и заявил, что сохраняет настрой на урегулирование конфликта на Украине.
Трамп в прошлую пятницу после переговоров в Белом доме с Владимиром Зеленским опубликовал пост в TruthSocial, в котором предложил России и Украине прекратить боевые действие на текущей линии соприкосновения.
Джей Ди Вэнс - РИА Новости, 1920, 20.10.2025
Администрация Трампа продолжит работать над достижением мира на Украине
20 октября, 03:10
 
