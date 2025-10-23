https://ria.ru/20251023/ryutte-2049960831.html
Рютте утверждает, что мирного плана по Украине нет
23.10.2025
Рютте утверждает, что мирного плана по Украине нет
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что мирного плана по Украине "на столе" сейчас нет.
Рютте утверждает, что мирного плана по Украине нет
ВАШИНГТОН, 23 окт – РИА Новости. Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что мирного плана по Украине "на столе" сейчас нет.
"Никакого мирного плана на столе нет", – сказал Рютте
на встрече с Трампом.
"Если есть мирный план, то это то, что президент (США – Прим. Ред.) заявил в прошлую пятницу – остановитесь, где находитесь, и прекратите сражаться", – добавил он.
Президент США Дональд Трамп в среду объявил об отмене запланированной встречи с российским лидером Владимиром Путиным в Будапеште, поскольку у него сложилось впечатление, что она не достигнет нужной цели. В то же время президент США добавил, что планирует встретиться с российским коллегой в будущем, и заявил, что сохраняет настрой на урегулирование конфликта на Украине
.
Трамп в прошлую пятницу после переговоров в Белом доме с Владимиром Зеленским опубликовал пост в TruthSocial, в котором предложил России и Украине прекратить боевые действие на текущей линии соприкосновения.