МВД опровергло сообщения о пропаже рыбака в районе поисков семьи Усольцевых

КРАСНОЯРСК, 23 окт – РИА Новости. Информация о пропавшем рыбаке возле района поисков семьи Усольцевых в Красноярском крае не соответствует действительности, сообщили журналистам в краевом главке МВД.
В четверг краевое учреждение "Спасатель" сообщало о пропаже 54-летнего рыбака на акватории реки Мана Партизанского района. Позже местные СМИ и Telegram-каналы сообщали, что рыбак потерялся недалеко от района поисков пропавшей в турпоходе семьи Усольцевых.
«
"Распространённая в ряде источников информация о том, что место пропажи мужчины совпадает с примерной зоной поисков семьи Усольцевых, не соответствует действительности. Отдаленность участков поиска друг от друга составляет порядка 60 километров", - говорится в сообщении полицейского главка.
Ведомство уточнило, что мужчина, отправившийся на рыбалку на реку Мана на резиновой лодке 18 октября, пропал в тот же день. После самостоятельных попыток его найти родственники обратились в полицию. С 21 октября его ищут организованные группы из числа сотрудников полиции, МЧС и волонтеров. Пока найдено лишь его плавсредство. Поиски, осложненные погодными условиями и шугой на реке, продолжаются.
Семья Усольцевых потерялась в Партизанском районе недалеко от поселка Кутурчин 28 сентября. МВД по Красноярскому краю 2 октября сообщило, что двое взрослых и пятилетняя девочка пропали в Красноярском крае во время турпохода. Семья отправилась по маршруту в направлении горы Буратинка. Очевидцы видели, как двое взрослых с ребенком с туристическими рюкзаками начинали маршрут в сторону Кутурчинского белогорья. По факту безызвестного исчезновения туристов возбуждено уголовное дело органами следственного управления СК.
Двенадцатого октября активные поиски завершились. Они перешли в режим точечных задач: теперь ими занимаются профессионалы и аттестованные спасатели, выполняя задачи координатора. В минувшую субботу по заявке полиции на поиски вышла группировка спасателей краевого учреждения "Спасатель". В региональном отделении "ЛизаАлерт" поиски Усольцевых назвали как самые масштабные и сложные в истории Красноярского края.
В Хабаровском крае рыбаки пропали без вести, найдено лишь их судно
18 сентября 2024, 09:22