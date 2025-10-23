Рейтинг@Mail.ru
МВД опровергло сообщения о пропаже рыбака в районе поисков семьи Усольцевых - РИА Новости, 23.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:26 23.10.2025
https://ria.ru/20251023/rybak-2050194893.html
МВД опровергло сообщения о пропаже рыбака в районе поисков семьи Усольцевых
МВД опровергло сообщения о пропаже рыбака в районе поисков семьи Усольцевых - РИА Новости, 23.10.2025
МВД опровергло сообщения о пропаже рыбака в районе поисков семьи Усольцевых
Информация о пропавшем рыбаке возле района поисков семьи Усольцевых в Красноярском крае не соответствует действительности, сообщили журналистам в краевом главке РИА Новости, 23.10.2025
2025-10-23T19:26:00+03:00
2025-10-23T19:26:00+03:00
происшествия
красноярский край
партизанский район
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150141/01/1501410141_0:95:1887:1156_1920x0_80_0_0_3e5606d3661d2668777ba023d7c8c04f.jpg
https://ria.ru/20251023/usoltsevy-2050158952.html
https://ria.ru/20240918/rybak-1973322362.html
красноярский край
партизанский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150141/01/1501410141_109:0:1776:1250_1920x0_80_0_0_eac86267e983c38d8568067b4669f490.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, красноярский край, партизанский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Красноярский край, Партизанский район, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Следственный комитет России (СК РФ)
МВД опровергло сообщения о пропаже рыбака в районе поисков семьи Усольцевых

МВД опровергло информацию о пропавшем рыбаке в районе поисков семьи Усольцевых

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 23.10.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Нашивка на рукаве сотрудника полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
КРАСНОЯРСК, 23 окт – РИА Новости. Информация о пропавшем рыбаке возле района поисков семьи Усольцевых в Красноярском крае не соответствует действительности, сообщили журналистам в краевом главке МВД.
В четверг краевое учреждение "Спасатель" сообщало о пропаже 54-летнего рыбака на акватории реки Мана Партизанского района. Позже местные СМИ и Telegram-каналы сообщали, что рыбак потерялся недалеко от района поисков пропавшей в турпоходе семьи Усольцевых.
Поиск пропавшей в турпоходе семьи Усольцевых из Красноярска - РИА Новости, 1920, 23.10.2025
"Бегство тут ни при чем": неожиданная деталь в деле семьи Усольцевых
Вчера, 18:21
«
"Распространённая в ряде источников информация о том, что место пропажи мужчины совпадает с примерной зоной поисков семьи Усольцевых, не соответствует действительности. Отдаленность участков поиска друг от друга составляет порядка 60 километров", - говорится в сообщении полицейского главка.
Ведомство уточнило, что мужчина, отправившийся на рыбалку на реку Мана на резиновой лодке 18 октября, пропал в тот же день. После самостоятельных попыток его найти родственники обратились в полицию. С 21 октября его ищут организованные группы из числа сотрудников полиции, МЧС и волонтеров. Пока найдено лишь его плавсредство. Поиски, осложненные погодными условиями и шугой на реке, продолжаются.
Семья Усольцевых потерялась в Партизанском районе недалеко от поселка Кутурчин 28 сентября. МВД по Красноярскому краю 2 октября сообщило, что двое взрослых и пятилетняя девочка пропали в Красноярском крае во время турпохода. Семья отправилась по маршруту в направлении горы Буратинка. Очевидцы видели, как двое взрослых с ребенком с туристическими рюкзаками начинали маршрут в сторону Кутурчинского белогорья. По факту безызвестного исчезновения туристов возбуждено уголовное дело органами следственного управления СК.
Двенадцатого октября активные поиски завершились. Они перешли в режим точечных задач: теперь ими занимаются профессионалы и аттестованные спасатели, выполняя задачи координатора. В минувшую субботу по заявке полиции на поиски вышла группировка спасателей краевого учреждения "Спасатель". В региональном отделении "ЛизаАлерт" поиски Усольцевых назвали как самые масштабные и сложные в истории Красноярского края.
Мужчина ловит рыбу - РИА Новости, 1920, 18.09.2024
В Хабаровском крае рыбаки пропали без вести, найдено лишь их судно
18 сентября 2024, 09:22
 
ПроисшествияКрасноярский крайПартизанский районМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Следственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала