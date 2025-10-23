МВД опровергло сообщения о пропаже рыбака в районе поисков семьи Усольцевых

КРАСНОЯРСК, 23 окт – РИА Новости. Информация о пропавшем рыбаке возле района поисков семьи Усольцевых в Красноярском крае не соответствует действительности, сообщили журналистам в краевом главке МВД.

"Распространённая в ряде источников информация о том, что место пропажи мужчины совпадает с примерной зоной поисков семьи Усольцевых, не соответствует действительности. Отдаленность участков поиска друг от друга составляет порядка 60 километров", - говорится в сообщении полицейского главка.

Двенадцатого октября активные поиски завершились. Они перешли в режим точечных задач: теперь ими занимаются профессионалы и аттестованные спасатели, выполняя задачи координатора. В минувшую субботу по заявке полиции на поиски вышла группировка спасателей краевого учреждения "Спасатель". В региональном отделении "ЛизаАлерт" поиски Усольцевых назвали как самые масштабные и сложные в истории Красноярского края.